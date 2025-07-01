台企銀以人為本

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
台企銀奪信託公會三大獎，由金管會主委彭金隆（左）頒獎予台企銀總經理李國忠（右）。台企銀／提供
台企銀奪信託公會三大獎，由金管會主委彭金隆（左）頒獎予台企銀總經理李國忠（右）。台企銀／提供

台企銀（2834）致力發展以客戶需求為首的創新信託服務，並積極培育信託專業人才，昨（30）日獲信託公會頒發「顧問師團體獎-突飛猛進獎」、「信託貢獻團體獎-共創平台榮耀獎」與「信託貢獻團體獎-信託宣導全心投入獎」三項獎項，展現台企銀在高齡金融服務、信託創新應用與宣導的成果，由台企銀總經理李國忠代表出席領獎。

台企銀持續推動「家族信託規劃顧問師」與「高齡金融規劃顧問師」專業認證與實務運用，培育行員取得信託專業證照，協助客戶進行資產保全及傳承與高齡照護安排，並持續精進安養信託業務，參與信託公會、聯合信用卡處理中心及信託業合作的「信託帳戶給付資訊交換介接平台」建置與推動，透過平台提升安養信託資金支付效率與便利性，進一步完善高齡者生活保障的信託服務架構。

台企銀推行高齡金融友善服務，支持信託公會舉辦「村里辦行腳計畫」及「方舟啟航計畫」，深入松年大學辦理金融教育宣導活動，提升全民金融素養，協助高齡者了解金融知識及信託服務，期許達成普惠金融的願景。

台企銀表示，未來將持續秉持「信託專業、深耕在地」的精神，深化高齡金融服務，強化信託與在地社區的連結，並配合政策推動創新信託應用，攜手打造更安全、便利與以人為本的信託金融。

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