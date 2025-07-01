一銀創新信託 拿到三大獎

第一銀行深耕信託業務超過30年，透過持續整合產品、服務及系統等三大面向，建構全方位創新信託業務藍圖，在本屆「金融顧問師培訓暨信託宣導及資訊交換平台績優團體」，榮獲金融顧問師團體獎「續航高峰獎」、信託宣導貢獻獎「信託宣導全心投入獎」及信託貢獻團體獎「信託資訊交換平台榮耀獎」共三項大獎肯定。

致力於推展安養信託的第一銀行，除多次獲得金管會安養信託績優機構肯定外，為普及信託觀念，於各營業單位設立信託業務專員，並鼓勵行員積極參與顧問師相關培訓，至今已有460位行員取得高齡金融規劃師、134位行員取得家族信託顧問師認證，近兩年也舉辦上百場信託講座，累計參與人數約5,000人。

此外，第一銀行積極藉由產學合作推動「信託校園扎根計畫」，透過案例分享，讓青年學子接觸信託基礎觀念，連續四屆參與多元信託創新獎「信託有愛，徵影活動」，深入校園跟學生互動，許多大專院校學生以第一銀行提供之主題創作短片，不僅於百餘部作品中脫穎而出，同時傳達「信託」在保全資產及傳承的功能。

在金管會信託2.0與相關政策支持下，第一銀行持續擴充跨業結盟產業類型及合作對象，提供整合性信託服務，並強化與資訊科技業及醫療產業的合作，以滿足高齡者及身心障礙者於生活各種面向所需；更在2024年底與信託公會完成簽約，共同委託聯合信用卡中心建置「信託資訊交換平台」，未來民眾透過平台給付信託財產相關費用時，不需先墊付費用再向銀行申請，讓信託給付更便利，也提高民眾辦理安養信託意願。

未來，第一銀行將積極響應政府信託業務發展策略藍圖的推動，發展適合大眾的信託服務，持續深耕及創新高齡金融與傳承信託，落實「就在你左右」的經營理念，打造社會共融的金融環境，成為客戶心目中最值得信賴的第一品牌。