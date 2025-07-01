一銀創新信託 拿到三大獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第一銀行獲金融顧問師培訓暨信託宣導及資訊交換平台績優團體三項大獎，由金管會主委彭金隆（左）頒獎，第一銀行董事長邱月琴（右）代表受獎。第一銀行／提供
第一銀行獲金融顧問師培訓暨信託宣導及資訊交換平台績優團體三項大獎，由金管會主委彭金隆（左）頒獎，第一銀行董事長邱月琴（右）代表受獎。第一銀行／提供

第一銀行深耕信託業務超過30年，透過持續整合產品、服務及系統等三大面向，建構全方位創新信託業務藍圖，在本屆「金融顧問師培訓暨信託宣導及資訊交換平台績優團體」，榮獲金融顧問師團體獎「續航高峰獎」、信託宣導貢獻獎「信託宣導全心投入獎」及信託貢獻團體獎「信託資訊交換平台榮耀獎」共三項大獎肯定。　　

致力於推展安養信託的第一銀行，除多次獲得金管會安養信託績優機構肯定外，為普及信託觀念，於各營業單位設立信託業務專員，並鼓勵行員積極參與顧問師相關培訓，至今已有460位行員取得高齡金融規劃師、134位行員取得家族信託顧問師認證，近兩年也舉辦上百場信託講座，累計參與人數約5,000人。　　

此外，第一銀行積極藉由產學合作推動「信託校園扎根計畫」，透過案例分享，讓青年學子接觸信託基礎觀念，連續四屆參與多元信託創新獎「信託有愛，徵影活動」，深入校園跟學生互動，許多大專院校學生以第一銀行提供之主題創作短片，不僅於百餘部作品中脫穎而出，同時傳達「信託」在保全資產及傳承的功能。　　

在金管會信託2.0與相關政策支持下，第一銀行持續擴充跨業結盟產業類型及合作對象，提供整合性信託服務，並強化與資訊科技業及醫療產業的合作，以滿足高齡者及身心障礙者於生活各種面向所需；更在2024年底與信託公會完成簽約，共同委託聯合信用卡中心建置「信託資訊交換平台」，未來民眾透過平台給付信託財產相關費用時，不需先墊付費用再向銀行申請，讓信託給付更便利，也提高民眾辦理安養信託意願。　　

未來，第一銀行將積極響應政府信託業務發展策略藍圖的推動，發展適合大眾的信託服務，持續深耕及創新高齡金融與傳承信託，落實「就在你左右」的經營理念，打造社會共融的金融環境，成為客戶心目中最值得信賴的第一品牌。

給付 第一銀行 信託

延伸閱讀

我單身沒家人，財產最後會被政府收走嗎？專家教用3種工具規畫出安心的財務安排

房子過給不成材的兒子，將來會不會欠債被賣掉而流離失所？專家提1解方

防堵爛尾樓 內政部：3個月內研議預售屋履約擔保機制

王文洋女大生風波延燒　律師林智群發文力挺稱「根本是暖男」

相關新聞

央行出重手 台幣貶7.22角…第2季仍強升逾1成

因應六月卅日上市櫃公司季底、月底以及半年報的作帳壓力，中央銀行昨天出重手積極穩匯，台幣因此出現「戲劇性」重貶，以貶值七點...

銀行帳戶為何突變「警示戶」？衍生管制會怎樣…凍結自救最新整理

當銀行帳號突然變成警示帳戶，你會怎麼做？

責任準備金可轉列 壽險業憂治標不治本

為救壽險公司半年報，金管會昨（30）日發布函令，即日起允許壽險業可將特定保單多提存的準備金釋出，自選轉入外匯價格準備金，...

央行柳樹理論變成盪鞦韆 出口業者為何叫苦連天

新台幣匯率劇烈波動，出口商抱怨原本央行一年內波動不超過2元的「柳樹理論」，如今形同「盪鞦韆」，不僅單日波動常常動輒逼近1...

央行雖出手使台幣重貶7.22角 本周匯價恐仍看到28字頭

為了6月30日的上市櫃公司季底、月底、以及半年報的作帳壓力，數字不要太難看，央行周一出重手積極護市，尤其在3點過後更放大...

央行出手干預 台幣貶7.22角…寫24年最大跌幅

新台幣在6月最後一個交易日遭遇明顯貶值壓力，昨（30）日盤中震盪8.54角，由升轉貶，收盤貶7.22角，以29.902元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。