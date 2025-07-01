2025亞洲企業社會責任獎 玉山黃男州獲商業領袖獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控董事長黃男州榮獲2025亞洲企業社會責任獎「負責任商業領袖獎」殊榮。玉山金控／提供
玉山金控董事長黃男州榮獲2025亞洲企業社會責任獎「負責任商業領袖獎」殊榮。玉山金控／提供

玉山金控（2884）董事長黃男州日前榮獲亞洲企業商會舉辦2025亞洲企業社會責任獎「負責任商業領袖獎」殊榮。不僅是該獎項設立以來，首位連續八年獲獎的企業領袖，更彰顯玉山金控長期致力於企業社會責任，並透過實際行動為社會創造正效益。

「亞洲企業社會責任獎」已舉辦逾11年，匯聚超過19個亞洲國家的企業參與，旨在肯定企業於環境、社會與公司治理面向的卓越表現，其審核標準涵蓋企業領袖的領導力、影響力、危機應變能力，以及組織在環境保護、人力資源、社會福利和公司治理上的綜合成果。

黃男州致力推動ESG永續發展。自2014年起，玉山除了是台灣首家入選道瓊永續指數（DJSI）的金融機構，更已連續11年入選，創下業界紀錄；也獲得MSCI ESG Rating AAA評級的最高肯定及碳揭露專案（CDP）領導者等級A級評比，充分展現玉山將ESG結合金融本業，讓世界看見台灣金融業的永續競爭力。

玉山關注氣候變遷與生物多樣性議題積極與國際接軌，黃男州連續三年受邀參與聯合國氣候變遷大會(COP)，並在最大周邊會議「世界氣候峰會」（World Climate Summit, WCS）發表專題演說，闡述玉山如何運用金融的力量，攜手跨業跨界合作的成功經驗。在消費金融，鼓勵零售顧客從事綠色消費，首創「消費碳足跡計算器」協助信用卡卡友了解每筆消費的碳足跡；企業金融，連續四年舉辦ESG永續倡議行動，邀請近400家國內外企業、醫療機構等代表參與，並結合產、官、學資源建置永續轉型平台，協助顧客實踐永續轉型。

面對國際氣候及永續發展的快速變革，玉山金控及玉山銀行已將ESG融入經營策略，秉持著成為「綜合績效最好、也最被尊敬的企業」的精神，將持續攜手顧客、員工與各利害關係人，共同致力於環境保護與社會共融，為台灣這片土地帶來正向影響力，邁向永續美好的未來。

碳足跡 玉山 永續

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