凱基人壽調升宣告利率

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

美元利率維持高檔，壽險公司7月宣告利率大戰暫告休兵。統計至昨（30）日為止包括富邦人壽、臺銀人壽、元大人壽、遠雄人壽、台新人壽等7月宣告利率均按兵不動，僅凱基人壽調升六張美元保單宣告利率0.02至0.08個百分點，調整後的商品宣告利率最高升抵4.25%。截至目前市面上美元保單宣告利率天花板為4.32%。

凱基人壽指出，7月宣告利率考量區隔資產債息收益率維持穩定，且累積足夠收益，故調整美元商品宣告利率＋2~8個基本點，合計調整六張美元保單（現售四檔、停售二檔），調整後最高宣告利率達4.25%。此外，其餘各幣別最高宣告利當中，凱基人壽全家保倍美元利率變動型終身壽險一定期給付型為4.3%；台幣的鑫旺來利率變動型終身壽險一定期給付型為2.75%；澳幣一張利率變動型養老保險一定期給付型為4.15%。

其他壽險7月宣告利率大多按兵不動，目前為止，美元保單宣告利率最高水準仍屬遠雄人壽（5859）的4.32%。

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