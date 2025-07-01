國銀第2季聯貸熱 金額倍增 日月光、台灣寬頻、華邦電三案貢獻大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
以單季來看，第2季聯貸圈前三大簽約案，是日月光（3711）500億元、台灣寬頻通訊275億元、和華邦電250億元，光前三大就囊括了千億元聯貸額。 路透
以單季來看，第2季聯貸圈前三大簽約案，是日月光（3711）500億元、台灣寬頻通訊275億元、和華邦電250億元，光前三大就囊括了千億元聯貸額。 路透

據LSEG（倫敦交易所集團）最新統計，2025年上半年整體國銀聯貸成交件數85件、聯貸總額242億美元，年減8%，即便下半年進入傳統聯貸需求旺季，惟全球政經情勢變數多，銀行圈估全年聯貸總規模落在500億美元，恐探近三年低點。

以單季來看，第2季聯貸圈前三大簽約案，是日月光（3711）500億元、台灣寬頻通訊275億元、和華邦電250億元，光前三大就囊括了千億元聯貸額，使單季聯貸額大增133億美元或1.2倍，反映第2季聯貸市場熱度。

一家銀行主管說，下半年最大聯貸案是，有一個離岸風場開發案，估該聯貸額上探千億元台幣，其餘受惠AI、雲端伺服器需求暢旺、電子代工業者也有百億元聯貸啟動重組，以支應營運周轉金需求。

行庫圈續點名四大資金需求最殷切的行業，一、受惠政府支持離岸風電政策，風場開發、光電等再生能源產業將有資金需求，二、AI、雲端伺服器需求暢旺，帶動營運資金需求，三、都更危老案續撐不動產市場需求，四、營造業在政府重大公共工程推動也有資金需求。

據LSEG統計，整體國銀2025年首季聯貸案共30件、109億美元，第2季則新增55件、133億美元，合計上半年達85件、242億美元，較去年同期264億美元，年減8%。

若以額度管理行（Bookrunner）來看，兆豐銀上半年聯貸額36.21億美元踢走臺銀，拿下聯貸王，主因是一口氣拿下了日月光500億元統籌聯貸主辦行，從首季的老四地位，直接躍居冠。

臺銀以21.31億美元聯貸額位居老二，第一銀21.27億美元居老三，北富銀20.92億美元排第四。除兆豐銀市占16%雙位數外，其餘三家都僅約9%，兆豐銀獨占鰲頭。

國銀承做聯貸件數愈多、金額愈高，有助提高利息收益和手續費收入、進而推升獲利，又以額度管理行（Bookrunner）角色最重要，有權分配其他銀行的參貸金額，並拿到最多的手續費，共同主辦行（MLA）的聯貸額度、收益則僅次管理行。

對未來聯貸市場展望，銀行主管認為，川普關稅政策不明，受影響國家、產業別，都將使企業重新評估未來營運及生產基地安排，對生產線移轉所需建廠資金可望替聯貸帶來商機，但政經情勢變化詭譎也將帶來挑戰。

額度 主管

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