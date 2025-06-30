準備金40%准入盈餘 壽險業：下半年變數多、恐治標不治本

為救壽險公司半年報，金管會30日發布函令，即日起允許壽險業可將特定保單多提存的準備金釋出，自選轉入外匯價格準備金，或列入稅前盈餘，釋出上限為40%。對此，壽險業高層指出恐「治標不治本」，需要等到各家精算出結果，才能夠知道效益有多少。

壽險高層指出，樂見主管機關對保險監理會計的日漸重視，這次匯率的衝擊對壽險業是很嚴峻的挑戰，每一家壽險公司的半年報都不會很好看，主管機關能夠幫大家想解方真的很感謝。

至於是否覺得釋出上限40%太少，壽險高層指出，現在就需要等各家精算出結果才能知道能不能幫上忙，有些公司較重視獲利，有些公司則重視厚實資本，因此上限雖然是40%，但每家公司釋出的規模不同，多少比例放在稅前盈餘，多少比例放在外價金，得到的試算結果也會不同。即使每一家都釋出40%，能夠得到的金額也不同，因此現在很難說幫助有多大。

但高層認為此舉恐「治標不治本」，因為下半年川普帶來的影響仍在，全球經濟仍充滿變數，即使這次半年報救起來，第3季的財報恐也面臨挑戰。

壽險高層指出，台灣壽險業的危機來自於幣別錯配問題嚴重，這在其他國家都不常見，根本原因在於台灣可投資的地方太少，導致壽險資金轉向海外尋求機會，他認為以長遠來看，有三大解方，第一，引導壽險業資金留在台灣，也就是讓壽險資金進入公建，但這個很難，過去幾年成長幅度相當有限；第二，增加美元保單銷售；第三，2026年壽險接軌新制，高利率保單的影響會和緩，屆時台灣壽險的走向會更清晰明確。

另一位壽險高層指出，四成是可以接受的，主要是考慮到下半年變數多，要多留一些資金因應下半年匯率波動。