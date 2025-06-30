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高雄銀董、總同時異動 常董陳勇勝、副總張榮泰暫代

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

高雄銀（2836）30日召開常務董事會與董事會，分別通過由常董、高雄市財政局長陳勇勝先行暫代董事長，以及副總經理張榮泰暫時代理總經理等人事案。也就是說，高雄銀董、總都將會是先採代理方式，給予大股東高雄銀與主要民股協調安排接任人選的空間。

高雄銀上周五（6月27日）驚傳董事長、總經理同步異動，上任高雄銀董事長剛滿兩年的鄭美玲突然請辭，於6月30日生效，總經理徐翠梅則是7月1日起屆齡退休，6月30日下午高雄銀召開董事會討論總經理人事，在此之前，上午即先行召開常董會，推選陳勇勝暫代董座，並主持下午董事會討論總經理人事案。

總經理人選部分，雖然徐翠梅退休在之前內部即已知悉，但董事會並未通過新任人選，高雄銀公告表示，徐總經理翠梅自7月1日屆齡退休，為應經營需要，所遺總經理職缺於接任人選尚未選任前，暫由副總經理張榮泰代理，另張榮泰仍兼任副總經理及資訊安全長。

目前高雄銀副總經理有兩位，一位是張榮泰、另一位是尤宜珍，分掌企金、個金與財管業務，由於尤宜珍預定今年底退休，因此若新任總經理採內升，原本就以張榮泰升任呼聲最高，但這也表示日後高雄銀也將面臨副總經理待補問題，近年來的大退休潮，高雄銀也同受影響，面臨中高階經理人才青黃不接問題。

據悉，由於鄭美玲與徐翠梅兩人幾乎是同時離開高雄銀，因此高雄銀今天也特別為兩人舉辦惜別會，感謝兩位女將對高雄銀的貢獻。

退休 董事長 總經理

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