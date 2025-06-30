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信託新勢力！兆豐銀行擁逾700名信託顧問師

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行獲信託公會頒發「顧問師團體獎-續航高峰獎」與「信託資訊交換平台榮耀獎」兩項殊榮，由金管會主委彭金隆(左二)頒獎，兆豐銀行副總經理陳建中(右二)代表受獎。兆豐銀行／提供
兆豐銀行獲信託公會頒發「顧問師團體獎-續航高峰獎」與「信託資訊交換平台榮耀獎」兩項殊榮，由金管會主委彭金隆(左二)頒獎，兆豐銀行副總經理陳建中(右二)代表受獎。兆豐銀行／提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行積極響應金管會信託業務發展政策，深耕高齡金融與家族信託、員工福利信託等領域，有超過700名行員取得信託顧問師相關證照，並在信託公會舉辦「金融顧問師培訓暨信託宣導及資訊交換平台績優團體頒獎典禮」中，一舉榮獲「續航高峰獎」與「信託資訊交換平台榮耀獎」兩項團體大獎，展現培育信託專才及推動信託普及的卓越成果。

兆豐銀行近年在強化信託業務規模與服務品質著力甚深，除了有1,500位行員完成高齡金融及家族信託規劃顧問師培訓課程外，已有超過700人取得正式證照。為鼓勵員工投入信託顧問師培訓，兆豐銀行除提供課程與測驗費用補助，也將2張證照列為升遷考核加分項目，目前擁有2張證照的顧問師累計皆超過250人，居銀行同業前三名。

兆豐銀行指出，信託服務橫跨法律、財務、稅務與照護等專業領域，兆豐銀行鼓勵同仁考取專業證照，並透過邀請實務專家授課以精進專業知識，進而協助高齡客戶規劃安養信託、保障資產、照顧生活需求等，同時在家族企業傳承及企業主永續經營上，整合內部及異業資源，推展家族信託業務。

為提供友善金融服務及縮短信託客戶資訊落差，兆豐銀行亦同步升級信託網銀與行動銀行服務，推出整合式信託網路銀行查詢服務，強化使用者介面與資安防護，並率先加入信託公會與聯卡中心建置的「信託資訊交換平台」，成為首批簽約的金融機構。

隨著台灣邁入超高齡社會，民眾對資產保全與傳承的需求正迎來大幅成長，兆豐銀行將持續深化信託顧問師與跨域整合，結合社會趨勢，提供從安養到傳承的全方位信託服務，陪伴客戶邁向穩健的財務人生。

平台 師培 兆豐銀行

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