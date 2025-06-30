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安聯人壽推出網路投保變額年金商品 透過中信銀獨家開賣

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
安聯人壽推出首張網路投保變額年金商品「安聯人壽真享退變額年金保險」，透過中國信託商業銀行網路投保獨賣。圖/聯合報系資料照
安聯人壽推出首張網路投保變額年金商品「安聯人壽真享退變額年金保險」，透過中國信託商業銀行網路投保獨賣。圖/聯合報系資料照

根據金管會保險局統計，壽險業前5月網路投保保費達到新台幣2.5億元，較去年同期成長近4%，顯示國人已經越來越習慣上網投保。

為讓民眾能更彈性地進行保險理財規劃，安聯人壽首次推出高規格的網路投保新商品－安聯人壽真享退變額年金保險，在中國信託商業銀行智選保（網路投保）獨家開賣，在無空間時間限制的平台下，更加擁有「即時、便利」的投保優勢。

每月保費最低只要1,000元，讓保戶可透過紀律投資及時間價值追求資產增長；不論是想趁年輕尚有餘裕時，為未來高齡生活及早「累積財富」、「退休規劃」的小資族，或是追求累積「子女教育基金」或「家庭生活費」的青壯族，都適合透過「安聯人壽真享退變額年金保險」逐步累積財富，做好退休中長期安排。

隨著現代醫療和科技持續進步，國人的平均壽命正在不斷延長。根據內政部統計數據，其平均壽命已達80.23 歲，由於國人平均壽命逐年增加，趁年輕更需要為未來設想，在年屆高齡時，如有年金保險的定期給付，讓收入金流穩定，更可確保生活無虞。

以安聯人壽和中國信託商業銀行共同合作所推出的「安聯人壽真享退變額年金保險」為例，透過中國信託商業銀行智選保（網路投保），可享有以下四項優點：

一、保費相對精省，且定時定額繳交保險費，年金給付年期皆可依個人需求量身訂做：「安聯人壽真享退變額年金保險」透過網路投保，每月保費最低1,000元即可保，可依自身經濟現況進行調配，想投入多少錢，依自己的需求來決定，靈活配置個人資產。

二、年金保障平台，活越久、領越久，預約樂活退休人生：「安聯人壽真享退變額年金保險」的年金給付保證期間至少10年，年金最長可領至110歲。對保戶來說，活到老、領到老，可轉嫁長壽風險。

三、保險+多元投資標的，可自由配置與規劃：「安聯人壽真享退變額年金保險」精選多種產業、區域的投資標的，保戶可依自己投資的偏好及並符合本身投資風險屬性，選擇合適的投資標的，進行有效的資產配置，並分散風險，讓保戶投資參與全球市場脈動，穩健實現財務目標。

四、分離帳戶：資產完全屬於保戶，獨立於保險公司之外，不受保險公司經營影響，保戶可以直接分享投資績效。

年金 保險 中國信託商業銀行

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