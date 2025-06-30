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信託人才培育與創新業務 金管會頒獎肯定

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
金管會頒獎肯定信託業與協力單位攜手推動。圖/信託公會提供
金管會頒獎肯定信託業與協力單位攜手推動。圖/信託公會提供

信託公會於6月30日舉辦「參與金融顧問師培訓暨信託宣導及資訊交換平臺績優團體頒獎典禮」，從信託業務發展、人才培育、協力推動與宣導信託觀念三大面向，表揚在推動信託業務過程中表現卓越的信託業者與協力單位。

金管會主任委員彭金隆致詞表示，金融服務業是創造幸福的產業，應為社會、全民服務，讓民眾感受到我們對他們的關心，在高齡化的時代「信託」絕對是非常重要的工具。

現已發布了《信託業務發展策略藍圖》希望滿足社會多元化發展的需求，能夠引導信託業跟社會大眾創造共利共贏的環境。

甫公布的《信託業務發展策略藍圖》以「創新、普惠、永續」為核心目標，透過六大策略推動信託制度與社會需求接軌，其中培育具跨領域及整體規劃能力的信託人才、普及信託觀念宣導，以及運用數位技術，強化信託服務功能及提升營運效率等策略，與此次頒獎活動頒發獎項相呼應，信託公會致力於協助信託業共同實踐信託政策的同時，頒獎肯定配合參與金融顧問師培訓、信託宣導及資訊交換平台的績優業者與人員，充分展現信託業的團結一心與努力成果。

信託公會理事長邱月琴表示，信託2.0政策自實施以來，信託業務在各方面已有相當成果，逐步為高齡化社會發展奠定良好基礎。

面對台灣邁入超高齡社會，以及社會經濟環境快速變遷，信託業更應積極強化信託服務功能，滿足社會多元發展需求，讓信託真正走進民眾的生活，發揮更大的價值。

研訓院董事長雷仲達亦表示，近年信託業在商品創新、服務升級及跨界合作方面進展顯著，逐步轉型為以財產管理為核心的金融服務體系，可預見信託業務將持續成長壯大，能夠提供給客戶更多元化的產品與服務。本院持續以培育金融專業人才為職志，積極扮演促進國內外信託業務發展經驗分享的交流平台，強化信託人才專業能力與視野。

高齡化 平台 師培

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