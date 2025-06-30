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台新卡權益升級3.0 四大明星產品共享最高回饋3.8%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台新卡權益升級「自由選3.0」，4大明星產品、共享萬家通路 最高回饋3.8%。台新銀行／提供
台新卡權益升級「自由選3.0」，4大明星產品、共享萬家通路 最高回饋3.8%。台新銀行／提供

台新銀行30日推出權益「自由選3.0」，切換刷平台擴充為7大方案、萬家通路最高3.8%，回饋無上限！四大明星產品@GoGo卡、FlyGo卡、玫瑰Giving卡與太陽卡/玫瑰卡(切換刷方案)，將於9月1日開始共享7大方案，保留原有的加碼通路；每月一般消費滿額再享市區停車6小時，保費1.3% (免切換、無上限)，無論是追求高回饋或重視服務的卡友，都能在台新Richart Life App「切換刷平台」各取所需。

台灣國人平均持有4.6張信用卡，根據台新焦點訪談，85%的受訪者希望能精簡卡數，輕裝外出也方便管理。台新根據客戶需求，自2011年即推出「自由選」權益；2024年完善數位APP平台建置後，推出自由選2.0，客戶可透過Richart Life App，每天切換加碼方案；2025年再升及自由選3.0，將加碼場景擴充至7大方案，涵蓋旅遊、餐飲、交通、娛樂、購物(含百貨與網購)等，上萬家通路，最高回饋3.3%，使用台新Pay於相同場景還可升級至最高3.8%。海外回饋3.3%的地區，由「日韓歐美」擴增為「全球各國(含海外網購)」，更提高至額度內消費都享最高3.3%註。

根據台新卡友使用數據與質化焦點訪談，50%持卡人使用過信用卡附加權益服務(市區停車、機場接送與道路救援等)，其中「免費市區停車」最熱門，本次自由選3.0「切換刷平台」，針對開車族群推出當月一般消費滿6,000元，次月即享6小時免費停車。此外，刷卡金額占總簽帳比例最高的保費項目，台新更提供保費1.3%回饋(無上限)，免切換、免登錄，減輕客戶投保負擔，強化保障。

台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀表示，「台新金控持續壯大版圖，今年7月24日即將與新光金（2888）整併為台新新光金控！面對即將服務更多的客戶挑戰，台新將更著重聚焦權益升級與客戶體驗優化，透過權益方案的靈活調整，以擴大服務全客群的消費需求。」慶祝2025年台新喜事連連，緊接著將迎來一年一度的83玫瑰節與新權益9月上市，7月推出玫瑰卡(切換刷)「極光卡面」，感應交易時卡片四邊將同時發光，限量2萬張，歡迎民眾一起體驗來台新金融服務。

平台 台新金控 台新新光金控

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