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信託公會表揚績優單位 深化信託社會價值與人才培育

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
信託公會會於今（6/30）下午舉辦「參與金融顧問師與資訊交換平台及信託宣導頒獎典禮」。圖／業者提供
信託公會會於今（6/30）下午舉辦「參與金融顧問師與資訊交換平台及信託宣導頒獎典禮」。圖／業者提供

信託公會30日於台灣金融研訓院舉辦「金融顧問師培訓暨信託宣導與資訊交換平臺績優團體頒獎典禮」，從信託業務發展、人才培育及信託觀念宣導三大面向，表揚推動信託制度卓越的金融業者與協力單位，展現業界在高齡社會需求下的積極回應與創新作為。

金管會主委彭金隆指出，信託是高齡化社會不可或缺的工具。最新發布的《信託業務發展策略藍圖》以「創新、普惠、永續」為核心，透過六大策略引導信託制度與社會需求接軌，強調人才培育、數位創新與普及宣導，鼓勵業者與民眾共創雙贏。

今年頒獎典禮共分三類獎項，涵蓋信託業務發展、人才培育與信託宣導協力推動等。信託資訊交換平臺榮耀獎由九家業者獲得，表彰其簡化信託給付流程的貢獻；集管帳戶績優獎則肯定三家業者在財富管理領域的深耕成果。

在人才培育方面，十四家銀行獲頒金融顧問師團體與個人獎，凸顯信託業對提升人力素質的重視；其中合作金庫、中信銀、兆豐與第一銀行已累計超過500位同仁取得顧問師資格，展現顧問師制度深化的成效。

信託公會理事長邱月琴強調，信託2.0政策已逐步落實，為超高齡社會打下良好基礎。未來將攜手產官學研持續推動信託普及與制度創新，打造信託與社會共好的永續生態。

研訓院董事長雷仲達亦表示，近年信託業在商品創新、服務升級及跨界合作方面進展顯著，逐步轉型為以財產管理為核心的金融服務體系，可預見信託業務將持續成長壯大，能夠提供給客戶更多元化的產品與服務。本院持續以培育金融專業人才為職志，積極扮演促進國內外信託業務發展經驗分享的交流平台，強化信託人才專業能力與視野。

董事長 第一銀行

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