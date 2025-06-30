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央行與金管會雙撐腰…準備金40%准入盈餘 壽險半年報穩了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／聯合報系資料照
金管會。圖／聯合報系資料照

金管會30日發布函令，即日起允許壽險業可將特定保單多提存的準備金釋出，自選轉入外匯價格準備金，或列入稅前盈餘，釋出上限為40%，高於市場期待，加上央行拉尾盤、台股大漲，業者半年報穩了。

也就是說，某一家業者準備金釋放100億元，最多40億元可列入外匯準備金或稅前盈餘。這40%是業者建議20~40%的最上緣，凸顯金管會救半年報的決心。

據了解，各壽險業多傾向將釋出準備金入稅前盈餘，以支應更多市場風險，也可穩住半年報。市場估計釋出準備金有千億元之譜，又以大咖壽險業受惠最大。

根據金管會今天函令有三大重點，一、準備金釋出的40%可自選全部或部分入稅前盈餘，或外價金，二、若選入稅前盈餘，得留意需繳20%營所稅，三、不管選入盈餘或外價金，年底若有賺錢，稅前盈餘30%一律入外價金。

值得一提的是，相關函令並未就股利原則做規範。官員指出，下半年關稅等變數仍在，其次，壽險業股利發放都需經金管會審查，金管會將採個案審查。

一家壽險業者說，今天央行大拉尾盤，最終新台幣以29.902元兌1美元作收，匯價幾乎與5月底29.929元相當，單月僅升值2.7分或近0.1%，匯損壓力大降，加上6月台股持續反彈，均有助穩定壽險業半年報。

金管會 壽險業

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