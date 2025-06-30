兆豐投信攜手勵馨送暖 為弱勢女性移工注入溫柔力量

在移工長年默默支撐台灣社會的背後，來自家鄉的牽掛與思念卻往往被忽略。兆豐投信攜手勵馨基金會，近日於桃園移住者服務中心，舉辦「響應愛心 募資活動」，不僅提供生活物資，還深入了解弱勢家庭與女性移工的困境，透過實際行動傳遞社會溫暖。

這場活動鎖定在台灣打拚的女性外籍移工與新住民媽媽們，許多女性因工時長、語言隔閡與生活壓力，難以取得生活所需的基本物資。兆豐投信同仁主動捐贈奶粉、尿布與清潔用品，盼能在物質援助之外，更傳遞「你並不孤單」的關懷訊息。

勵馨基金會指出，移住女性多承擔家庭照護責任，卻常陷於社會邊緣位置，對於如何向社會求援感到無助。此次企業參與，不僅緩解她們生活上的燃眉之急，更是一次文化理解與社會共融的具體實踐。

「每一份奶粉、每一包尿布，不只是物資，更是台灣人願意傾聽、理解她們的心意。」兆豐投信表示，作為企業公民，期盼透過這類關懷行動，促進更多社會對移工與新住民處境的重視，未來也將持續透過公益參與，落實永續共好的理念。