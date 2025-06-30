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兆豐投信攜手勵馨送暖 為弱勢女性移工注入溫柔力量

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐投信前往勵馨基金會移住者服務中心捐贈物資幫助弱勢移工母子。(兆豐投信/提供)
兆豐投信前往勵馨基金會移住者服務中心捐贈物資幫助弱勢移工母子。(兆豐投信/提供)

移工長年默默支撐台灣社會的背後，來自家鄉的牽掛與思念卻往往被忽略。兆豐投信攜手勵馨基金會，近日於桃園移住者服務中心，舉辦「響應愛心 募資活動」，不僅提供生活物資，還深入了解弱勢家庭與女性移工的困境，透過實際行動傳遞社會溫暖。

這場活動鎖定在台灣打拚的女性外籍移工與新住民媽媽們，許多女性因工時長、語言隔閡與生活壓力，難以取得生活所需的基本物資。兆豐投信同仁主動捐贈奶粉、尿布與清潔用品，盼能在物質援助之外，更傳遞「你並不孤單」的關懷訊息。

勵馨基金會指出，移住女性多承擔家庭照護責任，卻常陷於社會邊緣位置，對於如何向社會求援感到無助。此次企業參與，不僅緩解她們生活上的燃眉之急，更是一次文化理解與社會共融的具體實踐。

「每一份奶粉、每一包尿布，不只是物資，更是台灣人願意傾聽、理解她們的心意。」兆豐投信表示，作為企業公民，期盼透過這類關懷行動，促進更多社會對移工與新住民處境的重視，未來也將持續透過公益參與，落實永續共好的理念。

移工 新住民 兆豐

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