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元富證券攜手和泰集團 共構MaaS移動服務金融生態圈

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富線上開戶可領500元搭車金。(元富證券/提供)
元富線上開戶可領500元搭車金。(元富證券/提供)

新光金（2888）旗下元富證券看好旅遊產業與移動服務市場的成長潛力，持續推進跨域整合行銷方案，拓展旅遊及搭車體驗的深度連結，5月攜手和泰車（2207）旗下旅遊平台「去趣chicTrip」，推出「投資你的旅行人生，元富為美好旅程應援」線上開戶活動。新一波宣傳廣告，聯合和泰集團計程車叫車服務「yoxi」推出「北中南景點都踩點，去趣叫yoxi載你出去玩」。透過結合投資、旅遊靈感與即時叫車服務，提出貼近新世代生活型態的全新理財提案。

全球移動服務（Mobility as a Service, MaaS）產業正在迅速擴張，根據2024年Grand View Research報告預估，全球MaaS市場規模將在2030年達到5,230億美元。MaaS價值核心在於跨服務場景的無縫整合，包含旅遊、交通、消費與金融，和泰集團持續強化其MaaS生態系布局，此次旗下去趣及yoxi與元富證券聯合宣傳，拓展應用場景並深化使用者參與。

元富證券領先業界與近年熱門旅遊App去趣合作，延續元富「投資即生活」理念，藉去趣、yoxi的跨界整合，打造從理財起步、串連旅遊靈感與移動交通的生活場景。透過一站式規劃旅程與靈活交通安排，滿足現代年輕世代對於說走就走、理性花費的雙重期待，亦展現理財服務與生活場景的高度融合。

元富證券觀察年輕世代不僅重視理財效益，更在意投資帶來的生活價值。為回饋客戶，即日起至2025年8月15日止，凡透過元富線上開戶，即可獲得500元和泰Points。完成台股電子交易達50萬元者，再贈100元和泰Points，滿100萬元者贈200元和泰Points，點數累積無上限。和泰Points可於去趣App抵旅遊金、搭乘yoxi計程車，或於「HOTAI購」線上商城折抵消費，元富讓理財轉化為生活體驗，實踐「投資即生活」的新價值觀。

活動詳情請見： https://www.masterlink.com.tw/zip/20250513085552/index.html

計程車 元富

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