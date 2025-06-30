央行出重手！台幣匯價重貶7.22角 創24年來單日最大跌幅

為了上市櫃公司的半年報數字不要太難看，央行今日出重手積極護市，尤其在下午3時過後更放大出手力道，使得台幣匯價急降，出現戲劇性的重貶，收場以29.902作收，重貶7.22角，台北外匯經紀公司的成交量放大至19.64億美元，更甚於上周五的18.59億美元，央行出手力道之大由此可見，台幣匯價也創下近24年來單日最大的跌幅，而倘若計入元太外匯經紀公司成交量5.205億，則今日的匯市成交量為24.845億美元，盤中震盪更高達8.54角。

匯銀人士指出，今日外資匯出力道也加大，股市重挫324點可見端倪，尤其今日的期貨空單高達5.2萬口，也創史上新高紀錄，這些都可見外資撤出的準備與行動，央行為了台幣匯率升值，近來已嚴查外資動、驅趕熱錢，外資今日亦應聲出場。

相較於台幣今日匯價大跌，反而日圓、人民幣、星加坡幣、韓元都升值，央行力挽狂瀾的動作之大由此可見，不過NDF的報價，一個月期28.665、半年期27.735、一年期的26.9，這些市場所預期的未來匯價表現，仍與今日匯價相距甚遠，這也反映出市場對匯價的真實預期。