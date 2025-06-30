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元大金控連三年符合「溫控1.5℃」目標 成效卓越榮獲表揚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控減碳成效卓越，獲2025年度「企業1.5℃論壇」授證表揚。(元大金控/提供)
元大金控減碳成效卓越，獲2025年度「企業1.5℃論壇」授證表揚。(元大金控/提供)

元大金（2885）以2050淨零碳排為願景，簽署淨零排放承諾，透過低碳營運、永續金融、低碳供應鏈、永續倡議四大面向，將淨零轉型理念，納入營運管理及業務決策，2025年為連續第三年符合《巴黎氣候協議》1.5℃溫控目標，減碳成效卓越，獲2025年度「企業1.5℃論壇」授證表揚，時值《巴黎氣候協議》十周年，意義非凡。

企業1.5℃論壇由《天下雜誌》舉辦，為呼應《巴黎氣候協議》的年度活動，邀集國內永續標竿企業響應1.5℃溫控目標，2022年成立企業減碳溫度計平台，為全台唯一採用聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)方法學，對應地球升溫路徑進行溫度判定的平台，主要依據各家企業在永續報告書、科學基礎減量目標倡議(SBTi)、國際碳揭露專案(CDP)、RE100倡議組織等公開揭露平台提供的減碳目標及碳排放數據，模擬各家企業的升溫路徑，據此顯示企業的減碳方向是否與1.5℃的溫控目標一致，讓世界看到台灣企業守護地球的決心，今年平台揭露企業家數共達1,200家，其中約三成達成目標。

元大金控集團實踐揭露氣候與自然相關風險與機會管理，「氣候暨自然相關財務揭露報告書」連續3年獲英國標準協會(BSI)符合性查核「Level 5+(Excellence)」最高等級認證。同時，元大金控今年再度入選為 2025亞太氣候領袖 (Asia-Pacific Climate Leaders 2025)，由英國金融時報及國際研調機構（Statista）共同辦理，評選亞太地區14個國家的企業針對氣候議題之表現。元大金控持續強化減碳目標，提升營運韌性，連續5年獲得CDP「A級」最高評級，連續7年位居領導等級(Leadership Level)，領先金融同業。

減碳 平台 元大金控

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