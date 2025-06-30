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央行重手進場穩匯、台幣貶7.22角 緩解企業半年報匯損壓力
新台幣在6月最後一個交易日遭遇明顯貶值壓力，30日收盤貶7.22角，以29.902元作收，亦為當日最低價。市場指出，中央銀行今日積極進場調節，動作顯著，顯示當局有意在半年報關鍵時點出手守匯，協助出口企業緩解財報換算壓力。
匯銀人士指出，今日新台幣兌美元收盤價將成為企業半年報財報換算的重要參考值，央行此時強勢出手，有助修飾因上半年台幣升值所帶來的帳面損失。根據統計，6月新台幣匯率較5月底僅升值1.3角，升幅僅約0.43%，升勢已明顯收斂。
值得關注的是，今日央行的調節力道創近五年新高。過去五年6月最後一個交易日新台幣對美元匯率的單日變動幅度均在1角內，變動方向不一，而今年一次大幅貶值7.22角，不僅收復日前失守的29.5與29.2元心理關卡，更突顯官方維穩決心。
觀察近五年同期新台幣匯率表現，2021年6月30日收盤價27.87元為最強，2024年則以32.45元最弱，顯示台幣波動空間大，央行亦常於半年與年終等財報關鍵時點進行調節。台北外匯經紀公司今成交量達19.64億美元，也反映出市場交投熱絡，配合官方操作，達到穩定匯市之目的。
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