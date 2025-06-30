快訊

影／被爆7月辭議員轉任國安會 趙怡翔現身議場高喊「6字」回應

數發部出手！平台廣告服務涉系統性缺失 重罰臉書1500萬元

央行出重手！台幣匯價重貶7.22角 創24年來單日最大跌幅

聽新聞
0:00 / 0:00

央行重手進場穩匯、台幣貶7.22角 緩解企業半年報匯損壓力

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯率示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影
新台幣匯率示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影

新台幣在6月最後一個交易日遭遇明顯貶值壓力，30日收盤貶7.22角，以29.902元作收，亦為當日最低價。市場指出，中央銀行今日積極進場調節，動作顯著，顯示當局有意在半年報關鍵時點出手守匯，協助出口企業緩解財報換算壓力。

匯銀人士指出，今日新台幣兌美元收盤價將成為企業半年報財報換算的重要參考值，央行此時強勢出手，有助修飾因上半年台幣升值所帶來的帳面損失。根據統計，6月新台幣匯率較5月底僅升值1.3角，升幅僅約0.43%，升勢已明顯收斂。

值得關注的是，今日央行的調節力道創近五年新高。過去五年6月最後一個交易日新台幣對美元匯率的單日變動幅度均在1角內，變動方向不一，而今年一次大幅貶值7.22角，不僅收復日前失守的29.5與29.2元心理關卡，更突顯官方維穩決心。

觀察近五年同期新台幣匯率表現，2021年6月30日收盤價27.87元為最強，2024年則以32.45元最弱，顯示台幣波動空間大，央行亦常於半年與年終等財報關鍵時點進行調節。台北外匯經紀公司今成交量達19.64億美元，也反映出市場交投熱絡，配合官方操作，達到穩定匯市之目的。

新台幣 台幣匯率

延伸閱讀

MiLB／李灝宇3A本季第7轟出爐 擊球初速達170公里

台幣狂升！央行鎖定外資查三件事 網爆傻眼：反一都買多久了？

6月房市買氣再下探 房仲：全年交易難樂觀

外匯禿鷹讓空單飆半年新高！郭哲榮喊：老天爺送錢…台幣28.5以下考慮買00662

相關新聞

央行出重手！台幣匯價重貶7.22角 創24年來單日最大跌幅

為了上市櫃公司的半年報數字不要太難看，央行今日出重手積極護市，尤其在下午3時過後更放大出手力道，使得台幣匯價急降，出現戲...

央行重手進場穩匯、台幣貶7.22角 緩解企業半年報匯損壓力

新台幣在6月最後一個交易日遭遇明顯貶值壓力，30日收盤貶7.22角，以29.902元作收，亦為當日最低價。市場指出，中央...

央行與金管會雙撐腰…準備金40%准入盈餘 壽險半年報穩了

金管會30日發布函令，即日起允許壽險業可將特定保單多提存的準備金釋出，自選轉入外匯價格準備金，或列入稅前盈餘，釋出上限為...

台新銀行宣布推出四張明星卡別的權益切換3.0方案

台新銀行今日宣布，對目前300萬戶的卡友們，將推出權益「自由選3.0」方案，將加碼場景擴充至7大方案，涵蓋旅遊、餐飲、交...

國泰產險：18歲至30歲年齡層 最常發生3錯誤用電習慣

國泰產險今天表示，根據2024年住宅火災保險理賠資料，電線走火占申請理賠比例近1成，提醒民眾避免3大NG用電習慣，包括3...

聯卡中心統計頂級刷手30歲以下年刷破200萬元 領先其他年齡層

根據聯合信用卡處理中心統計資料，2024年我國信用卡年度累計消費（排除繳稅）「金額」排名前1%的卡片，其卡數僅占整體卡數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。