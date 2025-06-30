台新銀行宣布推出四張明星卡別的權益切換3.0方案

台新銀行今日宣布，對目前300萬戶的卡友們，將推出權益「自由選3.0」方案，將加碼場景擴充至7大方案，涵蓋旅遊、餐飲、交通、娛樂、購物（含百貨與網購）等上萬家通路，最高回饋3.3%，使用台新Pay於相同場景還可升級至最高3.8%。

台新銀行個金事業總處執行長包國儀指出，信用卡一直在改變，從停車權益和機接，到現金回饋，到後來大家回饋及加值權益都想要，所以台新銀此次推出新的切換平台，把每一塊消費再放大；包國儀也指出，相信客戶會更重視權益的整合。

台新此次的新權益方案，在海外回饋3.3%的地區，由「日韓歐美」擴增為「全球各國(含海外網購)」，更提高至額度內消費都享最高3.3%；而台新銀這次推出新方案，是把四大明星產品，包括玫瑰Giving卡與太陽卡/玫瑰卡(切換刷方案)、@GoGo卡、FlyGo卡、，三個選擇變成7種選擇，因應新壽加入，保費有1.3%回饋，且回饋及加值權益不用二選一，而能全拿，而在數位消費上，除了網購，新加入線上課程有加碼回饋，綁定台新PAY，則3.8%回饋最高。而且回饋無上限，每天都可切換一次。對於卡片的整合，包國儀也指出，未來的確有對這4張卡別整合為一張卡的規畫，將看客戶的需求來決定。

台灣國人平均持有4.6張信用卡，根據台新焦點訪談發現，85%的受訪者希望能精簡卡數，輕裝外出也方便管理。台新也發現，上述的4張以上的真正有效卡數只有1.7張，有67%的卡友認為自主權要捉在自己手上，而85%的客人希望在同一個APP滿足消費及兌點的所有需求。台新也發現，這幾年重心已來到高回饋產品，50%的卡友曾使用過加值的週邊權益，例如市區免費停車等，其中，台新去年送300萬個小時停車時數，即為全體銀行之冠。此外，旅平險最高有3千萬，還有海外旅遊全程險送最高500萬元。

台新銀行數位金融處暨支付金融處資深副總黃天麟指出，如何滿足客戶的需求？台新客戶和國泰、玉山及中信一定會有重疊率，但其中的商家，我們有累積30年的客戶消費等數據，會決定我們要在哪些地方加碼來突顯優勢，此外，客戶對市區停車有高需求，所以這次並非把所有資源放入消費回饋，仍有提供這類加值，也把保費加入。為何不加入所有卡別？例如，聯名卡會使用在特定的場域，也配合聯名卡在特店的優惠，所以聯名卡有些就不會加入切換權益，另外，也有一些客戶是高端的，也沒時間每天切換權益。

孟祥璽也指出，未來客戶的重點已不在有幾張卡，而是如何放大權益。台新支付金融處協理孟祥璽舉例，倘若以拿@GoGo卡為例，將近20萬的消費，以前點數為4056，但現在透過權益切換，還能兌換5993點，而且加送市區停車6小時。

台新從2011年開始推出自由選1.0，2024年推出2.0，今年六月則宣布推出3.0，比起2.0，更多明星卡別加入權益切換平台進行權益整合。台新銀行發現，信用卡過去一年點數發行量高達45億點，是過去十年的累加量，而且每人消費筆數成長20%，兌換人數成長3倍，可見得點點數對於消費金額的帶動效果，尤其在全家，使用比率超過45%。

黃天麟也表示，這四張卡別，重複持有的客戶不到3成，因此接下來持有一張卡別就夠了。他也指出，信用卡對客戶的意義，這次的切換是把場景和自由度開到最大，另外，卡面上，也會與時俱進，會更推限量卡面；包國儀也表示，客戶習慣不易改變，但未來發新卡片時，客戶會更想選擇，所以卡量並不是重點，也希望客戶能集中消費，但客戶不見得會減卡，但集中消費的確銀行也需要，尤其打詐防詐，信用卡也是重點，這有助於呆卡的整理，