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永豐金勇奪 AREA 三大獎 董事長陳思寬展現永續領導力

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

亞洲最具指標性的企業社會責任獎項—「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）於2025年6月27日曼谷隆重舉行頒獎典禮。永豐金控（2890）憑藉在企業永續領域的卓越表現，一舉摘下「社會公益發展獎」、「人力投資獎」及「企業永續報告獎」三項大獎，展現其在永續發展上的深厚實力。此外，董事長陳思寬女士更是連續第三年榮獲「負責任企業領袖獎」，彰顯其卓越的永續領導力與前瞻遠見。

陳思寬以穩健且前瞻的經營理念，兼顧績效成長與風險控管，帶領董事會深化永續治理，並積極推動永續倡議與人才轉型，成功將永續目標融入公司策略與文化。此次連續第三度榮獲「負責任企業領袖獎」，不僅是對其領導力的高度肯定，更彰顯永豐金控在企業永續發展上的影響力。

永豐金透過「看見家鄉 永續豐年」計畫，聚焦偏鄉教育與永續素養提升。該計畫以「科技輔助教學」、「素養五力培育」及「生活情境啟發」三大主軸，結合在地故事紀錄、教師觀念轉化及客戶參與影像展覽，打造跨資源串聯的創新公益平台，為資源不足地區帶來實質改變。此計畫展現永豐在偏鄉教育永續賦能的理念與行動，榮獲「社會公益發展獎」的高度肯定。

金融業的永續發展離不開人才的培育與投資。永豐金控以「Tomorrow, Transformation, Together」為主軸，推動「3T人才計畫」，打造永續職涯環境。計畫涵蓋文化激勵、系統盤點、四階段訓練體系建構，以及翻轉教育與科技應用，培養種子學員，厚植實力並整合應用於實務中，展現樣成果。此計畫以永續職涯的理念打造企業核心動能，獲得「人力投資獎」的肯定。

在永續資訊揭露方面，永豐金控的永續報告書以「完整、易讀、國際接軌」為特色，清晰揭示永續藍圖、淨零減碳及ESG治理成果。報告書採用GRI、SASB、IR、TCFD等國際框架，輔以圖表和圖像化呈現，以及友善閱讀的版面設計，提供利害關係人完整、易讀、易查找的永續資訊。此作法獲頒「企業永續報告獎」，展現永豐在永續資訊揭露上的卓越表現。

永豐金控 偏鄉教育

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