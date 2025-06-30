台灣首富最擔心的「煩惱」曝光！信任比900億元更難挽回

三度站上東海大學講台，富邦集團董事長蔡明忠坦率分享經營風險的深刻體悟。他說，富邦曾因經營運動彩券「繳過100億元的學費」，本以為那已是最痛的教訓，沒想到防疫保單又讓他付出高達900億元的代價。

這場「反思經營學」講座，他談「後發先至」的布局、「化危機為轉機」的決心，以及企業如何靠誠信走過最大風暴。「賠錢可以再賺，信任不能破產。」他直言，維持信任才是他最在乎、也最擔心的事。

這已是蔡明忠第三次在東海授課。連續兩周講課，讓這位台灣首富感受到教書的錢難賺，備課、上課，讓他感到精疲力竭，尤其在罹患鼻竇炎後，仍要站上講台三小時。他笑說：「當教授真的不容易。」不過即使身體不適，他仍屢屢超時授課，用毅力提醒學生：企業規模越大，責任就越重。

他第一次上課談「戒之在貪」，分享作為1.5代創業者，如何從錯誤中累積韌性；第二次聚焦「併購與成長」，揭示富邦透過ING安泰與多起大型收購，擴張金融版圖的歷程；第三次，他毫無保留剖析momo電商的「後發先至」、新台灣大哥大的Telco+Tech長線布局，以及防疫保單面對灰犀牛危機的決策過程。

他直言，「後發先至」的成功心法之一，就是分析對手的包袱，以策略抓準彎道超車時機，然後輕裝超越、重裝衝鋒，占領最佳方位，全面火力攻擊。momo電商是他最經典的「後發先至」，也最成功的攻守易位案例。

蔡明忠說，富邦並非電商市場先行者，雖錯過PC時代的榮景，卻從2014年起直接攔截行動商機，投入APP與平台數據，2017年建立北區物流中心，2024南區物流中心啟用，開啟雙物流中心時代。逐步形成短鏈配送、自有車隊包括電動三輪車與AI科技調度能力。

「許多人忽略後端物流中心的科技，如備貨預測，配送不是以人就物，是以物就人，momo打造台灣電商第一個布局衛星倉儲，打造短鏈配送，這些皆是搭建可信賴的網絡基礎。電商不卡貨看似理所當然，但真正關鍵是長期用心投入。」

他強調，momo經營的靈魂是信賴，程度不亞於北富銀這樣的金融業。物流的建設讓momo在2023年疫情期間營收超過千億，站上高峰成為台灣規模第一的電商。他一直提醒團隊，無論是電商、電信還是金融保險，最忌諱的就是讓客戶失去信任。

他也分享新台灣大哥大的「Telco+Tech」三階段戰略：先鞏固用戶黏著度與ARPU（每用戶平均營收），再用雲端和AI賦能企業用戶，最後進軍虛擬資產交易與MyCharge等科技新業務。

「短期財報不是一切，真正要打造能承擔未來挑戰的體質。」談到台灣電信業者發起「499吃到飽」價格戰，蔡明忠認為，這是掏空產業價值的典型錯誤。「看似用戶暴增，實則價值流失。經營最忌短視，清楚方向與誠信治理才是上策。」

防疫保單事件更是他「戒之在貪」與「化危機為轉機」的重要經驗。2020年台灣產物首推法定傳染病保單，短期造成旋風但也慘賠出場，且當時國內外都已浮現警訊，但決策團隊未能及時踩煞車。

蔡明忠坦言，身為主帥也沒能掌握狀況當機立斷，最終隨著Omicron爆發和政府政策變動，導致風險控管機制全面瓦解，最終有超過八成的出險率，理賠金額一路飆升至900億元，創下台灣保險史最大理賠紀錄。

「這不是黑天鵝，而是大家看見卻低估的灰犀牛。」蔡明忠說，面對危機的過程壓力很大，最終幾乎賠光富邦產險的股本，使他更了解戒慎恐懼的重要。

蔡明忠回憶，父親從小就教導的誠信與責任感，是他內心崩潰前最後的防線。「有人問我當時最擔心什麼？了解政府放寬防疫險的理賠條件以確保醫療資源的決策，但龐大的理賠金額卻讓人害怕無法履行。」他說，當時內部曾討論是否暫停理賠，但最終決定，即使賠光一切也要全部履約。

雖然代價沉重，卻讓蔡明忠無愧於心，如今再次帶領富邦集團乘風破浪站上第一，回首一切，蔡明忠顯得輕鬆且微笑的說，「財務虧損可以十年補回，信任失去就沒有第二次機會。「我爸爸常說，可以得罪錢，不可以得罪人。賠光可以再賺，但讓人失去信任，一切終將破滅。」

「戒慎勿驕」危機每每就在轉角處。momo現也面臨後進者的挑戰，台哥大更處在轉型的關頭，富邦金（2881）更不用說，風險變化莫測，譬如當前的匯率風暴。