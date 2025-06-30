歡慶奪冠！王道銀新北國王聯名卡 現金回饋限時加碼2%

王道銀行（2897）為慶賀新北國王隊奪下台灣職業籃球大聯盟（Taiwan Professional Basketball League，簡稱TPBL）2024-2025賽季總冠軍，限時推出新北國王及味全龍聯名卡全通路刷卡消費回饋加碼活動，自即日起至2025年7月2日止，凡持任一張新北國王聯名卡或味全龍聯名卡且完成登錄者，於活動期間刷卡消費，每筆消費皆可享現金回饋加碼2%優惠，加碼回饋金額最高新台幣500元；此外，單筆消費金額達新台幣800元（含）以上，還可獲得林書豪簽名球衣抽獎機會。

王道銀行與新北國王的聯名卡合作已邁入第三個球季，期間攜手推出多款「新北國王聯名簽帳金融卡」與賽季購票或購物等相關優惠，皆廣受卡友喜愛。為慶賀新北國王隊奪冠，並感謝運動球迷們對台灣體育活動的支持，王道銀行今推出新北國王及味全龍聯名卡刷卡消費回饋加碼活動，讓所有運動迷們共享新北國王隊奪冠的喜悅，自2025年6月30日00:00起至2025年7月2日23:59止，不限通路，刷新北國王聯名卡或味全龍聯名卡進行一般消費，每筆消費除可享原有的現金回饋1%無上限外，可額外再享現金回饋加碼2%優惠，活動期間每卡加碼回饋金額上限新台幣500元，不限名額，只要新北國王及味全龍聯名卡卡友於王道銀行官網登錄成功者皆可享此加碼優惠，登錄時間自2025年6月30日12:00起至2025年7月2日23:59止。

此外，持新北國王及味全龍聯名卡於前述活動期間內刷卡一般消費，單筆消費金額達新台幣800元（含）以上者，還可獲得一次抽獎機會，共將抽出三位卡友各可獲得林書豪親筆簽名球衣乙件、三位卡友各可獲得新北國王隊親筆簽名應援牌乙組，抽獎機會可累計，消費越多中獎機會越高。