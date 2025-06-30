聯卡中心統計頂級刷手30歲以下年刷破200萬元 領先其他年齡層

根據聯合信用卡處理中心統計資料，2024年我國信用卡年度累計消費（排除繳稅）「金額」排名前1%的卡片，其卡數僅占整體卡數的1%，但2024年卻貢獻了21.5%的信用卡消費總金額，這些消費能力頂尖的「頂級刷手」，平均每卡年刷卡金額近147萬元，是一般持卡人的27倍，平均每卡年刷卡筆數為283筆，是一般持卡人的6倍，其平均單筆刷卡金額高達5,198元，可以看出頂級刷手的消費不僅消費力驚人，其消費頻率亦不在少數，在信用卡消費族群中，屬於高價值的持卡人。

至於年度累積刷卡「次數」排名前1%的卡片，其年度刷卡次數達到451次以上，這些「高頻刷手」年刷卡次數雖多，但其消費金額僅占整體的7.1%。

頂級刷手的主要前三大消費產業別為百貨公司、保險業和其他綜合商品零售業，和一般持卡人的前三大消費行業為其他綜合商品零售業、保險業和餐飲業，有所不同。頂級刷手花費更偏好於百貨公司，而一般持卡人的消費更偏好於貼近生活的其他綜合商品零售業及餐飲業；頂級刷手在百貨公司上的平均每卡年刷卡金額約24.2萬元，是一般持卡人的16.69倍，可看出頂級刷手與一般持卡人在百貨公司的消費實力差距。

值得關注的是，30歲以下的年輕頂級刷手，雖卡數占比僅7.42%，但其每卡年刷卡筆數達到453筆，年消費金額更達204.1萬元，均位居首位，領先其他年齡層，其消費速度與力度驚人，將逐漸成為Z世代經濟主角。

聯卡中心表示，頂級刷手不僅象徵著高消費力，也蘊藏著無限商機，如何更精緻、差異化地管理，提供產品與優惠，以掌握這群金字塔頂端的客群。