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第3季波動高但機會與風險兼具 法人釋「TACO」布局策略

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

今年來全球金融市場深受川普關稅政策不確定性、地緣政治衝突升溫所影響，市場投資情緒隨之搖擺；展望第3季，群益投信表示，關稅政策發展仍緊牽市場情緒，但影響力漸漸降低，加上多數央行採行寬鬆貨幣政策來抵銷景氣衰退的疑慮，不過投資人仍需留意接下來川普推出的「大而美法案」所帶來的影響，及地緣政治情勢演變。

群益投信認為，在機會與風險兼具的環境下，建議投資人可採用「TACO」投資策略來因應，強化資產配置靈活度，掌握趨勢、分散風險，穩中求勝。

群益投信指出，「TACO」投資策略中的「T」代表Trend of AI，即科技投資大勢，儘管貿易戰為市場帶來挑戰，但科技巨頭憑藉強大的創新優勢及市場適應力，仍繳出獲利、報酬皆領先大盤的好表現，展現其對抗經濟亂流的強大實力；有意布局科技產業龍頭、搭上AI商機的投資人，不妨透過美股基金、台股主動式ETF、台股基金，以掌握科技巨擘的成長機會。

群益投信表示，「A」則為Asia Chance，雖然關稅造成全球市場震盪，但亞洲市場展現出較高的經濟韌性，特別是印度擁有龐大內需市場，也較不受關稅政策影響，成長潛力可期，因此建議積極型投資人可透過印度股票基金來參與，穩健型投資人則可留意結合印股及美債的多重資產基金，既掌握印度市場增長契機，也透過債券部位降低整體投資風險，兼享息收保護之優勢。

群益投信進一步說明，「C」則是Coupon Higher擁抱債息，今年利率環境震盪，但在經濟持穩且殖利率具吸引力下，投資人可留意存續期短且債息較高的券種，像是金融債基金、優先順位非投資等級債券基金、優選非投等債ETF。

最後的「O」代表Offer more Stable多重配置，面對政策與市場變動頻仍，透過跨區域、多資產的配置工具，例如多重資產基金、目標風險組合平衡基金，可提升投組韌性，降低單一市場、單一資產的波動風險，並靈活應對市場動態變化。

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