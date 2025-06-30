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國泰產險：18歲至30歲年齡層 最常發生3錯誤用電習慣

中央社／ 台北30日電
根據2024年住宅火災保險理賠資料，電線走火占申請理賠比例近1成。圖／聯合報系資料庫
根據2024年住宅火災保險理賠資料，電線走火占申請理賠比例近1成。圖／聯合報系資料庫

國泰產險今天表示，根據2024年住宅火災保險理賠資料，電線走火占申請理賠比例近1成，提醒民眾避免3大NG用電習慣，包括3C產品充飽電不拔插頭、出門長時間未關除濕機以及插頭插座堆積灰塵等，呼籲正確用電，減少不當火災事故。

國泰產險今天發布新聞稿指出，根據內政部消防署統計資料顯示，2023年全台住宅火災起火原因，電氣因素占比最高達40.78%、共1426件，另從國泰產險2024年住宅火災保險理賠資料發現，因發生電線走火造成損害進而申請理賠的比例高達近10%，是居家安全一大隱憂。

國泰產險透過問卷調查近9000份樣本，發布「國人用電NG習慣」最新調查顯示，18歲到30歲的年輕族群最常發生3大NG習慣，尤其在3C產品充飽電不拔插頭的比例，遠高於其他年齡層10%以上，建議電器設備充飽電後應盡速拔除。

國泰產險進一步指出，除濕機也是家中須高度關注的風險因子，近17%的年輕人出門時未關除濕機，若機體長時間運轉，恐導致過熱甚至自燃，建議民眾出門時務必關閉電器，購買除濕機時，要選擇貼有安全標章的電器，避免潛在火災風險。

國泰產險說明，許多人忽略的插座與插頭堆積灰塵也是一大潛在危機，建議定期清潔插頭上的灰塵，避免潮濕的環境下可能造成導電，引發電線短路走火。

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