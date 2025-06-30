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新冠疫情升溫 LINE Bank 旅遊險升級涵蓋「法定傳染病」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

根據疾病管制署6月公布資料，國際間新冠肺炎、百日咳案例皆有升溫情形，面對即將到來的暑假旅遊旺季，為給予客戶足夠的海外疾病保障，LINE Bank 30日宣布將「法定傳染病」納入旅平險「海外突發疾病」承保範圍，升級國人旅遊保障。此服務攜手富邦產險提供，是國內少數旅平險有涵蓋「法定傳染病」的產險服務。LINE Bank旅平險身故及失能保障最高理賠1,500萬元，涵蓋「法定傳染病」保障的海外突發疾病醫療費用保障最高理賠150萬元。

國人對於海外傳染疾病所獲得的保障關注逐漸提高，然而，國內十多家產險公司中的旅平險服務中，多數不理賠「法定傳染病」，計畫出國旅遊的國人，若單靠排除「法定傳染病」的一般旅遊平安險，恐怕不夠因應。

LINE Bank旅遊險海外突發疾病保險新增涵蓋「法定傳染病」，提供多項保額與方案選擇，2日保費最低只要210元起，舉凡新冠併發重症、百日咳、麻疹、瘧疾等常見境外傳染疾病，皆能針對醫藥費、住院費、門診費給予補償，本人未滿7歲子女或成人皆能投保，在海外地區，無論是日、韓、美、歐、非洲罹病都能獲得保障。

LINE Bank指出，國人出國90天前到1小時前打開「LINE錢包」找到「富邦旅遊險」，甚至不用下載App，不用上傳證件，就可依旅遊天數、理賠額度，在LINE上輕鬆投保取得海外突發疾病「法定傳染病」保障。LINE Bank建議，客戶還可一次購足旅遊不便險，獲得包含「班機延誤最高理賠2.8萬元」、「旅程取消最高理賠10萬元」等多項消費者最在意的突發意外保障。

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