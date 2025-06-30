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玉山獨家贊助哆啦A夢巡迴特展 玉山 Wallet App購票9折

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展」將展到10月底。圖／聯合數位文創提供
「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展」將展到10月底。圖／聯合數位文創提供

玉山長期支持優質藝文活動，今年夏天，擁有超高人氣的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站》將於6月28日到10月6日在台北華山文創園區盛大登場。展覽將集結近百座不同造型的立體哆啦A夢、12米高巨型充氣哆啦A夢、藤子・F・不二雄老師的復刻工作桌、珍貴複製原畫以及首次登場的秘密道具「100%朋友召喚鈴」和經典的巨幅漫畫場景。為回饋玉山顧客，現場使用「玉山WalletApp」掃碼購票享有9折優惠。

在香港、上海展出引起廣大熱潮的超人氣巡迴展《100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展》即將登陸台北。本次特展由聯合數位文創主辦，並由AllRightsReserved在Fujiko Pro協力下創作，針對華山展場作相應規劃。特展亮點包含：一座高達12米高並矗立於華山烏梅劇院前的巨型充氣哆啦A夢，可愛又巨大的模樣遠拍近拍都超吸睛，將成為今年夏天最高人氣的地標。進入展間後，除了近百座不同造型的立體哆啦A夢，將看到藤子・F・不二雄老師復刻工作桌，近距離感受哆啦A夢誕生的瞬間與創作過程。「100%微型劇院」將呈現日本團隊專為台灣展覽製作的原創短篇動畫；結合3D光雕投影的「大雄的漫畫閱讀房間」、一覽哆啦A夢各種有趣道具的「哆啦A夢秘密道具空間」，都將帶領觀眾進入充滿樂趣的哆啦A夢世界中。

玉山長期支持優質藝文活動，本次獨家贊助深受大小朋友喜愛的《100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展 台北站》，為感謝廣大顧客對於玉山的愛護與支持，使用「玉山Wallet App」於展區現場掃碼購票獨享9折優惠（全票490元，玉山 Wallet App優惠價440元 )，請喜愛哆啦A夢的粉絲們把握難得機會。

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影／100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 明起萌翻華山

100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 6/28起萌翻華山

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