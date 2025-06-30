從危機中學經營 富邦董事長蔡明忠：信任比財務更重要

富邦集團董事長蔡明忠近日三度登上東海大學講台，以「反思經營學」為題，分享多年面對的風險與挑戰，以運動彩券與防疫保單為例，揭露富邦曾因此損失上百億元教訓；他強調，「賠錢可以再賺，信任不能破產」，企業在風暴中真正難能可貴的，是能守住誠信。

連續2周在東海授課，蔡明忠笑稱「教書比經營還累」，甚至在鼻竇炎發作期間仍堅持授課3小時。他表示，企業愈大責任愈重，這堂課除了知識分享，更是對學生的激勵，以自己的親身經歷為教材，希望學生理解經營的真實面貌，而非只看見表面的成功。

課程內容涵蓋三大主題，從「戒之在貪」談企業韌性建立、「併購與成長」說明富邦如何透過大型收購壯大版圖，再到「後發先至」的戰略應用，以momo電商與台灣大哥大的布局做為具體案例，展示富邦如何從後起之秀轉身為市場領頭羊。

蔡明忠指出，momo雖未在PC時代搶得先機，卻於2014年把握行動商機，大力發展APP與平台數據，2017年、2024年分別啟用北區物流中心與南區物流中心，成功打造雙物流體系。他強調，物流科技才是電商核心競爭力，momo能在2023年疫情中營收破千億，正是信任與長期投入的成果。

針對台灣大哥大的「Telco+Tech」戰略，蔡明忠提出三階段轉型藍圖：先提升用戶黏著度，再導入雲端與AI賦能企業，最後拓展虛擬資產與創新服務；過去「499吃到飽」政策是短視近利，掏空產業價值，企業經營要著眼長遠，誠信治理才是永續之道。

談到防疫保單，蔡明忠不諱言，這是他人生中最大危機之一，當時未能及時踩煞車，最終導致超過八成出險率與900億元理賠，重創富邦產險。他形容這場災難為「灰犀牛」，是明知存在卻未妥善因應的重大風險。

危機當前，蔡明忠始終堅守誠信原則。他回憶當時內部曾討論是否停賠，但最終選擇全額理賠，即使代價是賠光股本；錢賠了可以再賺，信任一旦失去就不可能重建，這是他的父親傳授的誠信與責任感，也是撐過最艱難時刻的精神支柱。