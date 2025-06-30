永慶：6月房市交易量持平開出 7月經濟、房市最大變數是它

國內經濟溫和成長，且出口連十九紅，帶動台股反彈上漲，目前已站回22,000點大關，不過，全球貿易局勢因美國關稅政策與談判進展充滿不確定性，讓部分民眾對於未來景氣仍有疑慮，購屋態度轉趨保守審慎，讓6月全台房市交易量沒有持續回溫，與5月持平。

根據永慶房產集團統計：與5月相比，六都、新竹縣市交易表現增減互見，其中，台北市月減1%，新北市月減4%，桃園市減少11%，高雄市月減2%，其餘三都會區則較5月小幅成長，新竹縣市量增7%，台中市月增3%，台南市成長5%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，6月延續5月的交易市況，有自用需求的買方看屋、詢價仍積極，而部分賣方也願意「降價促成交」，讓買賣雙方取得價格的共識，加快成交速度；不過，在關稅談判、地緣政治衝突等變數下，未來景氣不明朗，加上政策持續調控、資金緊縮影響，的確有部分民眾選擇暫時觀望，放緩購屋腳步，讓6月買氣沒有持續量增，交易量僅持平開出。

陳金萍指出，目前自住族群因有實質居住需求，仍是支撐6月房市交易的主力，尤其是符合首購需求的中低總價產品續強，最受民眾青睞。

若與去年6月同期相比，全國房市交易量減少42%，台北市年減22%，新北市量縮40%，桃園市減少43%，新竹縣市年減49%，台中市量縮45%，台南市減少38%，高雄市則量縮48%。

陳金萍指出，去年6月國內經濟景氣穩定復甦，台股挑戰2萬3大關，帶動財富效果，加上民眾抗通膨預期心理發酵，以及新青安促動下，推升房市需求，交易熱絡；反觀今年6月，關稅談判變數仍大，全球經濟與貿易不確定性高，加上銀行房貸緊縮、央行第七波信用管制持續下，買氣不如以往，與去年相比仍呈現大幅量縮。

陳金萍表示，全球貿易緊張局勢在美中關稅戰休兵後略為緩解，但長期的貿易協議即將在7月面臨談判期限到期，不確定性仍高，全球經濟也面臨挑戰。而台灣為出口導向型經濟，關稅戰使出口產業恐面臨成本上升與需求降低，經濟成長動能減弱，進而影響內需與房市購屋意願，加上銀行房貸緊縮與第七波信用管制仍持續下，銀行貸款條件嚴格，自備款門檻提升，都讓房市交易欲大不易。

據永慶房屋推估，今年全年整體房市交易量將跌破28萬棟大關，將寫下近七年來新低紀錄，且房價向下修正趨勢浮現，「降價促成交」仍是目前市場交易關鍵。