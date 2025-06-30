6月以來台股ETF狂增13萬人 這檔最受寵、增幅15.1%居冠

川普5月中喊話「現在最好趕快去買股票」，果然不是說說而已！上周美股多個指數創下歷史新高，激勵台股加權指數上周五（27日）收在22,580.08點，同樣是6月以來收盤價的新高點。台股多頭走勢激勵市場買氣，自6月以來台股原型ETF受益人數增加逾13萬人；其中，主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50（0050）受益人數成長率均突破雙位數，00981A更高達15%位居台股原型ETF的第一名。

根據CMoney統計的最新數據顯示，6月以來（5／29至6／27） 65檔台股原型ETF中，受益人數增幅最高的前五名，就有2檔是主動式台股ETF。尤以00981A表現最為亮眼，單周（6／20-6／27）受益人數增幅近4%，6月以來受益人數增幅更超過15%，一口氣拿下台股原型ETF的雙冠王。

元大台灣50（0050）在拆股後同樣人氣不減，6月以來受益人數增幅逾13%；第三至五名的受益人數也有超過5%的增幅，依序為群益台灣精選高息（00919）、主動群益台灣強棒（00982A）、大華優利高填息30（00918）。

統一台股增長主動式ETF經理人陳釧瑤指出，近期股市表現優於預期，主要受惠於兩大原因。首先，川普展現削減市場變數的正向態度，包含調停以伊戰爭，再加上明年將舉行國會期中選舉，令市場預期川普將扶持股市表現。其次，美聯準會釋出降息時間可望提前的利多消息，也提振市場情緒。

陳釧瑤表示，時序進入下半年，看好AI需求帶動ASIC市場規模擴大，有利相關廠商業績表現，有機會持續推升台股表現。

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