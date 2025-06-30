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央行進場護市 台幣午盤戲劇性由升轉貶暫收29.2

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
央行進場護市，台幣午盤戲劇性由升轉貶暫收29.2，成交量放大至11.11億美元。圖／本報資料照片
央行進場護市，台幣午盤戲劇性由升轉貶暫收29.2，成交量放大至11.11億美元。圖／本報資料照片

為了6月30日的上市櫃公司季底、月底、以及半年報的作帳壓力，央行今日上午積極護市展現成果，午盤台幣匯價竟以29.2貶值暫收，較上周五29.18收盤價貶值2分，台北外匯經紀公司統計上午成交量11.11億美元，亦較上周五的上午成交量10.39億美元放大，盤中高低點震盪1.52角。

匯銀人士對此指出，「可見得老大很積極，上午就進場！」據了解，央行兵分二路，一方面向大型出口廠勸說今日減少拋匯量，或是延後再賣，另一方面則自己進場，匯銀人士也表示，從交易量以及盤中震盪的頻率和幅度，就可看出老大進場了，此外，今日台股下跌，也有助於壓抑台幣升值力道。

不過，午盤亞幣的表現也有變化。原本上午11點左右，而若以亞幣表現來看，除了台幣升值，亞幣今日幾乎全面貶值，早盤包括日圓、人民幣、新加坡幣、韓元，分別貶值0.33%、0.09%、0.12%、0.07%，但現在則反回來，台幣貶值，反而亞幣由貶轉升，日圓、人民幣、新加坡幣、韓元，分別升值0.35%、0.10%、0.05%、0.66%，其中以韓元變化最大，現在成為亞幣最強，泰銖則和台幣一樣由升轉貶0.28%。

台幣匯率

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