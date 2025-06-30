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期貨公會龍頭之爭下午3點登場 傍晚結果將出爐

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

期貨公會龍頭之爭，在30日召開會員大會，將進行改選，將由光和證券董事長詹正恩、康和期貨董事長孫天山二人出馬角逐新一任公會理事長寶座，市場將其視為「證券派VS期貨幫」大戰，最終結果將在30日傍晚投票產生。

由於現任期貨公會理事長陳佩君在今年農曆年後，幾經考量，決定在完成階段性任務後，選擇華麗轉身，不再競選連任，造成期貨業界的震撼，期貨公會龍頭也一度陷入無人要選的尷尬處境，但在光和證券董事長詹正恩、康和期貨董事長孫天山在各界勸進中，正式宣布競選，今年龍頭之爭也確定將由二人出馬角逐。

其中，期貨公會的理事長選舉，首先將由200多位會員投票選出33位理事，再由33位理事投票選出11位常務理事，而欲參選理事長的人選，就必需先取得常務理事的資格，隨後再由33位理事投票決定理事長寶座誰屬。

詹正恩在國內資本市場的資歷，能堪匹配的人並不多，目前也是期貨公會理事、分析師協會常務理事、集保公司監察人，為人處事以圓融見長，市場也以「公道伯」形容其風格。

孫天山在證券、期貨的資歷，已達40年，從群益期貨董事長退下後，就轉赴康和證券（6016）擔任董事長職務，深耕期貨市場多年，專業知識淵博。

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