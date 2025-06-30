兆豐證券走入藝術節 以創意行動推動金融教育

兆豐證券連兩年支持「東海岸大地藝術節」，兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君表示，藝術節不只是文化展演的平台，更是價值觀交流場域，金融教育可以是貼近生活、富有趣味的，希望透過與在地社群的連結，讓防詐觀念自然融入日常，守護大眾財務安全。

由交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處主辦「東海岸大地藝術節」，今年主題是「成為出海口」，兆豐證券除持續響應這場匯聚自然、人文與創作能量的藝文盛會，今年更以實際行動走入現場設置互動攤位，透過問答遊戲與扭蛋機，將金融防詐觀念帶入藝術場域。

活動宣導重點結合證交所推動的「五不口訣」—不接未知來電、不點陌生連結、不聽投資明牌、不怕威脅恐嚇、不給個人資料，打造兼具教育性與趣味性的體驗，吸引民眾駐足參與、提升防詐意識。本次藝術節6月份場次共吸引約7,000人次參與。

因應暑假來臨的詐騙高峰期，兆豐證券日前亦走入台東縣成功鎮信義國小，透過影片與問答互動，向學童宣導線上遊戲、網路交友與投資理財等常見詐騙手法，協助培養基本風險辨識力，讓防詐意識從小紮根。

從支持藝文、連結社區，到推動金融教育普及，兆豐證券持續展現企業實踐社會責任的行動力，未來也將透過多元形式與大眾持續交流金融與防詐觀念，並將於7月11至12日再次參與藝術節活動，成為民眾的「識詐出口」，一同守護全民財務安全。