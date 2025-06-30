台幣上午盤中最高升至29.048 央行進場拉回0.7角

台幣今日以29.16，升值2分開出，開盤之後即一路升值，而在十點大型出口商進場拋匯之前，匯價就已劇烈震盪，十點過後，隨著大型出口商進場拋匯，匯價一度升到今日最高點29.048，升值1.32角，隨即再被拉回，盤中震盪1.12角，引市場矚目之處在於，今天除了上市櫃公司結算半年報壓力，還有季報及月結數字結算，因此今日上午亞幣競貶，但台幣卻幾乎可說獨強，僅泰銖升值0.31%高於台幣，這使央行護市壓力更大，勢必積極護盤，接近11點時，匯價約在29.11元。

由於台灣上市櫃公司結算半年報時，對匯率影響數都以月底當日匯率計算，因此今日的匯價至關重大，對此匯銀人士指出，央行今日一定會積極護盤，以避免匯率急升對上市櫃公司的半年報結算帶來重災，尤其是雖然大型出口商在10點過後進場，但對匯率影響，已不像上周五劇烈，上周五是一路直線升值，一直到尾盤3點半之後才快速拉回，今日在十點過後，不只幅度，匯價的震盪頻率也放大，不時看到央行進場護盤的身影，目前的震盪幅度在29.08至29.12之間。

而若以亞幣表現來看，除了台幣升值，亞幣今日幾乎全面貶值，早盤包括日圓、人民幣、新加坡幣、韓元，分別貶值0.33%、0.09%、0.12%、0.07%，可說亞幣競貶，但台幣卻獨強，這也使央行護市壓力更大。