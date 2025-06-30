快訊

美關稅緩徵期限倒數十天 彭博：台美接近達成貿易協議

最恐怖車站！台鐵汐科站通道長又窄 上班族練腳力、體力不濟的更慘

林口宅配公司驚傳殺人案！41歲男遭女同事持刀猛刺胸口 送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣上午盤中最高升至29.048 央行進場拉回0.7角

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新台幣對美金匯率大幅升值，今天適逢上半年結算日，央行護市壓力大。圖／本報資料照片
新台幣對美金匯率大幅升值，今天適逢上半年結算日，央行護市壓力大。圖／本報資料照片

台幣今日以29.16，升值2分開出，開盤之後即一路升值，而在十點大型出口商進場拋匯之前，匯價就已劇烈震盪，十點過後，隨著大型出口商進場拋匯，匯價一度升到今日最高點29.048，升值1.32角，隨即再被拉回，盤中震盪1.12角，引市場矚目之處在於，今天除了上市櫃公司結算半年報壓力，還有季報及月結數字結算，因此今日上午亞幣競貶，但台幣卻幾乎可說獨強，僅泰銖升值0.31%高於台幣，這使央行護市壓力更大，勢必積極護盤，接近11點時，匯價約在29.11元。

由於台灣上市櫃公司結算半年報時，對匯率影響數都以月底當日匯率計算，因此今日的匯價至關重大，對此匯銀人士指出，央行今日一定會積極護盤，以避免匯率急升對上市櫃公司的半年報結算帶來重災，尤其是雖然大型出口商在10點過後進場，但對匯率影響，已不像上周五劇烈，上周五是一路直線升值，一直到尾盤3點半之後才快速拉回，今日在十點過後，不只幅度，匯價的震盪頻率也放大，不時看到央行進場護盤的身影，目前的震盪幅度在29.08至29.12之間。

而若以亞幣表現來看，除了台幣升值，亞幣今日幾乎全面貶值，早盤包括日圓、人民幣、新加坡幣、韓元，分別貶值0.33%、0.09%、0.12%、0.07%，可說亞幣競貶，但台幣卻獨強，這也使央行護市壓力更大。

台幣匯率

延伸閱讀

央行拋匯限時令掀民怨！網酸「反成套利訊號」：出口商做白工

台幣爆衝連央行都攔不住？網酸「想也知道要到28以下」：全請出來也沒用

股市若出現「非理性波動」將出手…金管會發話護盤！網：又要禁空？

上市櫃公司協會成立「台日交流委員會」

相關新聞

台幣上午盤中最高升至29.048 央行進場拉回0.7角

台幣今日以29.16，升值2分開出，開盤之後即一路升值，而在十點大型出口商進場拋匯之前，匯價就已劇烈震盪，十點過後，隨著...

兆豐投信攜手勵馨送暖 為弱勢女性移工注入溫柔力量

在移工長年默默支撐台灣社會的背後，來自家鄉的牽掛與思念卻往往被忽略。兆豐投信攜手勵馨基金會，近日於桃園移住者服務中心，舉...

新光人壽攜手銘傳大學 越南生返國投身保險事業獻長才

因應國內壽險業徵才需求及越南保險市場專業人才的養成，新光人壽與銘傳大學於去年5月即簽署產學合作備忘錄，共同建立國際育才平...

新台幣開盤升2分 為29.16元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.16元開盤，升2分

「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」7/9登場 重磅級國際專家匯聚為變局下永續金融共思新秩序

面對全球永續秩序因美國政策震盪進入盤整期，國泰歷年舉辦氣候變遷峰會從未停下腳步，今年第九屆「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」將於7月9日盛大舉辦，以「永續前瞻新局」為題，聚焦「變局下的永續金融現況」與「企業自然正向、社會共融新解方」，此次國泰再度匯聚國際氣候專家與標竿企業重磅級講者，分享永續前瞻觀點及產業實務，讓台灣企業邁向永續韌性轉型之際，有方向、有典範一起創造永續共好。

保險小百科／第三人責任險財物損失有賠

車險種類繁多，其中，第三人責任險相較於強制險理賠範圍只有體傷、失能、死亡等給付，第三人責任險保障涵蓋車外第三人之體傷及財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。