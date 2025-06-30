快訊

美關稅緩徵期限倒數十天 彭博：台美接近達成貿易協議

最恐怖車站！台鐵汐科站通道長又窄 上班族練腳力、體力不濟的更慘

林口宅配公司驚傳殺人案！41歲男遭女同事持刀猛刺胸口 送醫不治

兆豐投信攜手勵馨送暖 為弱勢女性移工注入溫柔力量

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
兆豐投信前往勵馨基金會移住者服務中心捐贈物資幫助弱勢移工母子。兆豐投信／提供
兆豐投信前往勵馨基金會移住者服務中心捐贈物資幫助弱勢移工母子。兆豐投信／提供

在移工長年默默支撐台灣社會的背後，來自家鄉的牽掛與思念卻往往被忽略。兆豐投信攜手勵馨基金會，近日於桃園移住者服務中心，舉辦「響應愛心 募資活動」，不僅提供生活物資，還深入了解弱勢家庭與女性移工的困境，透過實際行動傳遞社會溫暖。

這場活動鎖定在台灣打拚的女性外籍移工與新住民媽媽們，許多女性因工時長、語言隔閡與生活壓力，難以取得生活所需的基本物資。兆豐投信同仁主動捐贈奶粉、尿布與清潔用品，盼能在物質援助之外，更傳遞「你並不孤單」的關懷訊息。

勵馨基金會指出，移住女性多承擔家庭照護責任，卻常陷於社會邊緣位置，對於如何向社會求援感到無助。此次企業參與，不僅緩解她們生活上的燃眉之急，更是一次文化理解與社會共融的具體實踐。

「每一份奶粉、每一包尿布，不只是物資，更是台灣人願意傾聽、理解她們的心意」。兆豐投信表示，作為企業公民，期盼透過這類關懷行動，促進更多社會對移工與新住民處境的重視，未來也將持續透過公益參與，落實永續共好的理念。

延伸閱讀

基市新住民生活適應輔導班 提供托育服務讓學員更安心

影／台中快速道路上追撞前車 3男迅速下車逃離為哪樁？警追查

女子駕車上國道遇攔查 車上3移工竟下車跑給警察追

紓解缺工得力助手 苗縣表揚20名模範移工

相關新聞

台幣上午盤中最高升至29.048 央行進場拉回0.7角

台幣今日以29.16，升值2分開出，開盤之後即一路升值，而在十點大型出口商進場拋匯之前，匯價就已劇烈震盪，十點過後，隨著...

兆豐投信攜手勵馨送暖 為弱勢女性移工注入溫柔力量

在移工長年默默支撐台灣社會的背後，來自家鄉的牽掛與思念卻往往被忽略。兆豐投信攜手勵馨基金會，近日於桃園移住者服務中心，舉...

新光人壽攜手銘傳大學 越南生返國投身保險事業獻長才

因應國內壽險業徵才需求及越南保險市場專業人才的養成，新光人壽與銘傳大學於去年5月即簽署產學合作備忘錄，共同建立國際育才平...

新台幣開盤升2分 為29.16元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.16元開盤，升2分

「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」7/9登場 重磅級國際專家匯聚為變局下永續金融共思新秩序

面對全球永續秩序因美國政策震盪進入盤整期，國泰歷年舉辦氣候變遷峰會從未停下腳步，今年第九屆「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」將於7月9日盛大舉辦，以「永續前瞻新局」為題，聚焦「變局下的永續金融現況」與「企業自然正向、社會共融新解方」，此次國泰再度匯聚國際氣候專家與標竿企業重磅級講者，分享永續前瞻觀點及產業實務，讓台灣企業邁向永續韌性轉型之際，有方向、有典範一起創造永續共好。

保險小百科／第三人責任險財物損失有賠

車險種類繁多，其中，第三人責任險相較於強制險理賠範圍只有體傷、失能、死亡等給付，第三人責任險保障涵蓋車外第三人之體傷及財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。