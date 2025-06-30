新光人壽攜手銘傳大學 越南生返國投身保險事業獻長才

因應國內壽險業徵才需求及越南保險市場專業人才的養成，新光人壽與銘傳大學於去年5月即簽署產學合作備忘錄，共同建立國際育才平台，新壽除了規劃專業師資赴校授課，另提供輪調實習機會，並獎勵優秀學生留任。日前首批產學合作實習的越南籍學生已畢業，其中，更有學生決定至新光人壽越南河內代表處任職，盼返國後能為當地保險市場發展奉獻所學，展現企業、學校及學生產學合作的三贏成果。

新光人壽去年10月起於銘傳大學國際學院開設全英語微學分課程，由多位高階主管授課，希望結合保險理論及實務課程，讓學生更了解有關保險業的經營、人力組織架構、保險商品設計及業務運作等知識，往後職涯發展能與學用合一。學生們對於課程主題規劃也非常認同，整體滿意度超過9成，普遍都認為課後對保險有更深一層的認識，並對自己未來的職涯選擇，有了更清晰明確的方向。

除了進行微學分課程外，課程結束後另有十位越南學生接續至新光人壽實習，並有兩位於新壽留任，其中，來自越南河內、已在台讀書四年的鄧河玲，也決定返鄉回到新光人壽越南河內代表處任職。鄧河玲表示，實習前就得知新光人壽將到越南開設子公司，因此非常珍惜公司提供實習的名額，實習過程中不但花心力學習如何研究與分析海外的保險市場，也提早熟悉越南市場的保險商品與法規，正是希望日後可以把握機會，得以學以致用回鄉工作，並與新光人壽一起在越南攜手打拚，迎接挑戰。

另一位學生馮福榮，畢業後則將留在新光人壽海外事務小組，持續為越南及其他東南亞國家市場發展進行研究企劃。馮福榮表示，實習期間有幸在公司學習到許多保險相關的知識，由於才留學短短兩年，因此還想繼續留在台灣精進中文，多方接觸不同的文化與職務歷練，但也希望未來自己更成熟後，能夠返回越南投入保險市場貢獻所學，更期盼持續推廣提升大眾的保險觀念，讓大家真正了解保險的價值及意義。

新光人壽積極開拓東南亞新興市場，子公司越南新光責任有限公司將於7月1日正式開幕，將為當地保險市場注入新動能。未來因應企業經營策略的布局，新壽除了透過產學合作落實本土人才養成，也會為海外市場延攬更多關鍵人才，持續培育具備國際視野、語言優勢與跨領域能力的保險新世代，以充實人才資本，厚植企業核心競爭力。