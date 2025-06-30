外資匯入款成為7月推升因子 台幣預估28.6-29.5整理
美國對等關稅和聯準會（Fed）降息時點及幅度預期，將影響美元指數7月走勢。匯銀人士指出，外資上周單周大舉買超台股1,172億元，為今年來最大單周買超金額，外資匯入款成為7月新台幣另一項推升因子，匯銀預估，新台幣短線在28.6元至29.5元間整理。
上周五（27日）1個月期海外NDF（無本金交割遠期外匯）報價折價擴大至近4角，顯示海外法人對新台幣匯率懷有強烈升值預期、押寶新台幣匯率一個月後將升抵28.6元。
美國總統川普將公布對等關稅，是否會放棄原先規劃，以普遍加徵關稅10%、甚或20%方式收拾關稅戰場，讓關稅戰有機會落幕，受到市場關注。普遍加稅雖仍對貿易有影響，但各國對美貿易條件彼此間並無差異，各國也不需要針鋒相對、徒增困擾，這種情況可望是關稅戰最佳結局。
上周五因熱錢大舉匯入逾10億美元、出口商也瘋狂拋匯，新台幣匯率盤中狂升2.61角，最高衝至28.904元，終場翻貶1.5分收在29.18元。新台幣匯率單周大幅升值3.49角，升值1.19%。
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