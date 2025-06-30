外資匯入款成為7月推升因子 台幣預估28.6-29.5整理

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
美國對等關稅和聯準會（Fed）降息時點及幅度預期，將影響美元指數7月走勢。記者黃仲明／攝影
美國對等關稅和聯準會（Fed）降息時點及幅度預期，將影響美元指數7月走勢。記者黃仲明／攝影

美國對等關稅和聯準會（Fed）降息時點及幅度預期，將影響美元指數7月走勢。匯銀人士指出，外資上周單周大舉買超台股1,172億元，為今年來最大單周買超金額，外資匯入款成為7月新台幣另一項推升因子，匯銀預估，新台幣短線在28.6元至29.5元間整理。

上周五（27日）1個月期海外NDF（無本金交割遠期外匯）報價折價擴大至近4角，顯示海外法人對新台幣匯率懷有強烈升值預期、押寶新台幣匯率一個月後將升抵28.6元。

美國總統川普將公布對等關稅，是否會放棄原先規劃，以普遍加徵關稅10%、甚或20%方式收拾關稅戰場，讓關稅戰有機會落幕，受到市場關注。普遍加稅雖仍對貿易有影響，但各國對美貿易條件彼此間並無差異，各國也不需要針鋒相對、徒增困擾，這種情況可望是關稅戰最佳結局。

上周五因熱錢大舉匯入逾10億美元、出口商也瘋狂拋匯，新台幣匯率盤中狂升2.61角，最高衝至28.904元，終場翻貶1.5分收在29.18元。新台幣匯率單周大幅升值3.49角，升值1.19%。

關稅 新台幣 台幣匯率

延伸閱讀

專家改口估美國關稅「玩贏所有人」！川普笑到合不攏嘴 秒回1句話

「要幹就幹」美國關稅亂局！散戶：也許可能大漲…但根本沒必要跟川普賭

台股周一恐無量下跌？川普喊話關稅：100多國沒得談…想怎麼做都行

美關稅戰恐加速大陸犯台時程！外媒：川普3原因成北京「幫手」

相關新聞

壽險因匯損大虧 拖累金融業獲利

金管會發布最新的金融三業獲利，截至五月底，金融三業稅前盈餘二三二八億元，較去年同期減少二五一一億元，減幅百分之五十一點九...

外資匯入款成為7月推升因子 台幣預估28.6-29.5整理

美國對等關稅和聯準會（Fed）降息時點及幅度預期，將影響美元指數7月走勢。匯銀人士指出，外資上周單周大舉買超台股1,17...

國泰金 教戰能源轉型投資

氣候變遷已是迫在眉睫的全球議題，在各國面對能源轉型的關鍵時刻，國泰金控做為全台唯一三度受邀參加「氣候投資高峰論壇」的金融...

國泰集團投融資 三年大增80%

國泰世華銀行副總經理温珍瀚親赴倫敦證交所參與「如何在能源轉型投資中獲益？」分場論壇，並在會中分享國泰集團豐富的淨零投資實...

玉山金獲1.5℃溫控認證標章

《天下雜誌》27日舉辦「2025企業1.5℃論壇」，邀請逾百家符合《巴黎協議》全球升溫幅度目標的企業共同參與，由國發會主...

退休金算盤／配置多元幣別商品 分散風險

美國公債近來走跌，市場對美元與美債的看法不一，對於退休理財來說，債券配置的多元化調整，也成為銀行對客戶建議方向之一。銀行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。