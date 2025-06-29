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獨／台幣狂升！央行鎖定外資查三件事 恐修正「錢進股市」認定標準

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獨／台幣狂升！央行鎖定外資查三件事 恐修正「錢進股市」認定標準

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台幣升值壓力大使央行鎖定外資查三件事，恐修正錢進股市認定標準。（路透）
台幣升值壓力大使央行鎖定外資查三件事，恐修正錢進股市認定標準。（路透）

知情人士透露，由於台幣升值壓力太大，因此除了出口商拋匯之外，央行外資的力道也放大，目前除了外資先前已表示的必須馬上錢進股市之外，央行已進一步透過外資銀行了解兩件事，一是去了解外資買股的內容，二為是否把原本作為借款擔保品的美元部位，在股市獲利了結之後把美元一併從市場拋出套利，其中，由於央行已發現，許多外資所謂的錢進股市的方式，是用「一正一反」的方式給抵銷掉，根本沒有投資實益，因此央行已在評估，對於外資向央行聲稱的所謂錢進股市，是否要把這類買了股票之後卻又用期貨作空，或是買反向ETF的方式給抵銷掉的情況排除在外，亦即，這類外資央行仍會限期請出場。

匯市在上周五收盤前半小時央行上演「驚奇秀」，本周一還將繼續登場。匯銀人士指出，由於各上市櫃公司結算半年報都看30日的匯價，因此央行勢必會像上周五把台幣守住29元的關卡，但接下來要關心的是7月1日之後的匯價表現，估計即使央行在30日守住29大關，但接下來本周不僅會看到28元價位，估計至少升破28.8價位，央行壓力之大由此可見，因此除了一周前已出手再縮減單一大型出口商每日可拋匯額度至1千萬美元，而且得全體銀行共用，以及要求大型出口商想拋匯至少得等上午10點之後再進場之外，亦在緊鑼密鼓追蹤外資動向，並評估採取新措施。

至於外資用美元，以SWAP方式作為銀行的擔保品，再向銀行借出台幣來投資股市，匯銀人士指出，這種方式行之有年，由於並非涉及換匯，因此央行過去較不會特別注意這種方式，但倘若外資現在要從股市獲利了結，已把向銀行借的台幣清償，並且要把已解質的美元直接從市場賣出套利的話，就會引起央行的關注。

至於未來台幣匯率的表現，匯銀人士指出，儘管市場上有聲音認為也許下半年提前拉貨效應消失，接下來出口會衰退，就能緩解台幣升值壓力，但想法可能過於樂觀，最大的變數，竟然是台積電。匯銀人士進而說明，因為台積電先進技術大步領先，具有轉嫁成本的能力，倘若匯率升值對台積電營收沒有影響，那麼接下來就算其他產業沒有拉貨潮，台幣仍會繼續升值，接下來其他產業恐怕更慘。

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