壽險業匯損衝擊 金融三業前五月整體獲利較去年同期腰斬

金管會也發布最新的金融三業獲利統計，結果顯示，受到今年的股匯債市牽累，使銀行、壽險、證券等金融三業投資失利，壽險業更承受龐大的匯損，金管會的最新統計顯示，截至五月底止，金融三業的獲利，較去年同期大減2511.39億元，比「腰斬」還要嚴重，衰退51.9%，其中以壽險業去年前五月賺1640億元，但今年前五月卻虧617億元影響最大，除了美債失血之外，最大的損失仍在於匯損，使得壽險業根本救災不及，只能含淚吞下匯損。

金管會的最新統計顯，截至5月底止，全體保險業今年以來虧損495億元、銀行業賺2414.4億元、證期三業賺408.35億元，相較於去年三大業別各賺1765億元、2481.3億元、592.84億元，壽險業和去年的落差最大，亦為近五年來表現最慘，也因此拖垮今年全體金融三業的表現。

而對於全體壽險業都引頸企盼，來解救壽險業半年報、RBC的台幣匯率強升「暫行措施」，知情人士指出，金管會即將公布的最新版暫行措施，會將責任準備金利率調降1碼，以及用第六回合生命表計算死亡率所能挪移出的準備金的金額，放在「特別準備金」的帳戶裡，該帳戶不僅能沖抵匯損，未來若股債投資有損失，也可沖抵，但據了解，所能挪移出來的這些資金，不能直接入損益表，而是必須先放在特別準備金的帳戶裡。

對此壽險業者指出，其實金管會目前的作法，已等同於把明年1月1日接軌新制開帳之後的「有利影響數」，先提撥一部分讓業者來應急，但現在關鍵在於如何設定這些上限。

業界人士指出，目前最有可能是30%，但問題在於，倘若設定在30%，很多「有利影響數」並沒有這麼多的壽險公司，恐怕因為補給有限，使得RBC過不了關，屆時恐怕很多公司的RBC過不了關，因此，亦不能排除提高至40%，甚至更高的可能性。