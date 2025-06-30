玉山金獲1.5℃溫控認證標章

《天下雜誌》27日舉辦「2025企業1.5℃論壇」，邀請逾百家符合《巴黎協議》全球升溫幅度目標的企業共同參與，由國發會主委劉鏡清、經濟部次長何晉滄、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫擔任頒獎人。玉山金控（2884）獲頒1.5℃溫控認證標章，並由永續長張綸宇代表金融業接受授證，顯現玉山長期響應國際淨零趨勢、實踐減碳轉型的成果有目共睹。

「1.5℃溫控認證」由《天下雜誌》攜手東海大學企業永續影響力中心，參考聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）第六次評估報告（AR6）發布地球升溫情境共同建置而成，公開揭露企業或組織2050年減碳規劃與承諾是否符合《巴黎協定》「控制全球平均升溫在2°C內，並致力達成控制升溫1.5°C」目標。近三年來符合《巴黎協定》溫控目標的企業持續增加，至今已有405家。

玉山金控矢志成為亞洲永續發展標竿，有計劃、有系統地接軌國際重要永續發展趨勢。積極推動內部減碳轉型，2024年範疇一和二減碳48.6%，已提前達成2030年SBT要求目標，國內據點再生能源使用比例達62.1%，穩健朝2030年國內據點100%使用再生能源目標邁進。在財務碳排放面向，成立跨部門的減碳轉型工作群，並建置財務碳排放管理系統，透過導入系統化、標準化與自動化管理機制，提升碳排數據的透明度與即時性。

為持續推動台灣淨零轉型，玉山金控在永續金融先行者聯盟「金融業淨零工作平臺」擔任「政策與指引工作群」召集人，訂定金融業「轉型授信審查參考指南」，協助金融機構判斷企業轉型計畫可行性及可信度，另2021年起發起「玉山ESG永續倡議行動」，已號召超過160家來自國內外的優質企業及醫療院所，共同立下實踐淨零轉型的永續目標，並打造永續轉型平台，結合專家團隊提供企業客製化永續金融服務方案。

玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州表示「一個好的ESG策略，就是一個好的企業發展策略」。今年適逢《巴黎協定》十周年，玉山將持續推動自身營運減碳，致力發揮金融正向影響力，喚起台灣各行業採取具體行動減緩對環境與自然的衝擊，共同實踐永續未來。