國泰集團投融資 三年大增80%

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

國泰世華銀行副總經理温珍瀚親赴倫敦證交所參與「如何在能源轉型投資中獲益？」分場論壇，並在會中分享國泰集團豐富的淨零投資實戰經驗。截至2024年底，國泰金控（2882）能源轉型投融資金額達733億元，較三年前成長80%，累計核貸、投資光電超過1,500MW、離岸風電超過1,900MW，展現推動能源轉型的決心。

以國泰世華銀行為例，自2011年起即領先承作台灣首件光電融資，隨後陸續參與國內外重要再生能源專案，包含台灣首件風電專案融資，以及與亞洲開發銀行（ADB）合作，完成越南最大陸域風電案；國泰人壽2024年更創下國內壽險業者投資離岸風電最高紀錄，參與沃旭大彰化西北離岸風場。

在全球能源轉型的十字路口，國泰金控持續投入資本，以具體行動推動能源轉型的新投資模式，並精進風險管理能力，展現企業淨零的社會責任，不僅幫助台灣邁向淨零碳排的目標，更從台灣、亞洲、全球觀點出發，推動能源轉型邁向下一個里程碑。

温珍瀚主管國泰世華銀行企業金融產品業務，主職責包含債務資本市場（DCM）、聯合授信、槓桿融資、ESG永續連結融資，以及專案融資與財務顧問服務。此外，也負責督導金融機構與私募基金服務團隊，服務對象涵蓋多家國際知名的私募股權基金與金融機構。

代表性永續金融亮點績效有「永續績效連結貸款（Sustainability-linked Loan, SLL）」，依企業客戶所屬產業及永續推動程度，客製化制定KPI（關鍵績效指標）及SPT（永續表現目標），並依據績效表現提供貸款優惠，截至2024年底累計承作額度逾新台幣800億元，超過70家企業客戶。

國泰金控 國泰世華

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