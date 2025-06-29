CMoney第五屆金曜獎揭曉 群益投顧勇奪雙料冠軍

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

全台最大投資理財平台CMoney日前公布《第五屆金曜獎》得獎名單，評選出2024年度「最佳研究報告獎」。該獎項共分為「盈餘預估準確獎」、「價格預估準確獎」及「報酬預估最佳獎」3個獎項。

在「盈餘預估準確獎」方面，是根據「CMoney獵報系統」就2023年10月10日起至2025年3月31日止這段時間內，各家研究報告預估公司每股稅後純益（EPS）與實際公告後的EPS相比，並根據出報告的時間做時間加權，評選出誤差值最小的前幾名，得獎者分別為群益投顧、元富投顧、宏遠投顧、第一金投顧以及統一投顧。

本屆得獎名單與上屆相比，群益投顧在本屆勇奪第1名、元富投顧、宏遠投顧及第一金投顧則穩居前五名，統一投顧為本屆新上榜的機構。

「報酬預估最佳獎」則是計算報告發布期間與報告承諾目標價的達成報酬率，得獎的前5名分別是第一金投顧、國票投顧、宏遠投顧、台新投顧、玉山投顧，其中，宏遠投顧已連續四年蟬聯榜單，國票投顧與玉山投顧則為本屆新上榜的機構。

最後「價格預估準確獎」則以發布的買進報告在3個月內是否有達到目標價為評判標準，得獎的投顧分別為群益投顧、玉山投顧、華南投顧、國票投顧以及中信證券投顧，其中群益投顧以51.1%的到價率拿下第一名，成功成為本屆「盈餘」與「價格」雙料預估冠軍，表現備受矚目。

群益 第一金 宏遠

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