為何狂賣台積電仍現鉅額虧損？ 壽險爆雷真相

壽險業5月爆出鉅額虧損，其實業者早已拚盡全力搶救獲利。據金管會統計，5月壽險業國內投資收益達613億元，寫近十個月新高，顯示壽險業把握台股單月上漲5.5%的反彈機會，大舉賣股自救。

據了解，5月有大咖壽險公司大賣台積電（2330），甚至有業者出售私募股權基金部位，全力衝刺帳面收益。惟最終仍不敵匯損重擊，整體投資反倒出現鉅額虧損。

壽險業5月財務投資三大來源中，受台幣驟升近7%，使國外投資大虧2,983億元，即便賣台股、基金賺了613億元，並動用外匯準備金2,091億元，仍無法彌補匯損缺口，導致整體投資單月虧損279億元，寫下最慘紀錄。

加上5月壽險業務承保再虧668億元、營業費用增加112億元，獲利三大來源全面轉為減項，使得單月獲利由盈轉虧，拖累整體壽險業表現。

壽險獲利來源大致可分為三塊：業務承保利益、財務投資收益與營業費用。過去數年，壽險公司業務承保長期虧損、營業費用居高不下，真正決定盈虧的關鍵，始終落在「財務投資臉色」上。

再進一步拆解財務投資來源，包括國外投資（含匯損）、國內投資（台股與基金部位）與外匯準備金動用幅度。其中匯損、高避險工具成本全反映在國外投資收益，影響整體獲利結構。

一家壽險業者坦言，業者賣股、動用外價金水庫，仍無法敵過台幣急升與避險成本飆高的衝擊，凸顯壽險獲利結構過度仰賴資本市場，未來若匯率與股債雙殺，下半年財報恐持續面臨嚴峻挑戰。