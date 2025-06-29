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5月匯損災情蔓延！金融業單月盈轉虧近500億 寫史上最慘

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台幣美元示意圖。圖／AI生成
台幣美元示意圖。圖／AI生成

壽險業5月單月爆虧逾千億元，拖累金融三業（銀行、證期投和保險業）單月盈轉虧488億元，是史上同期最差紀錄，累計前五月獲利更直接腰斬到2,328億元。法人示警，匯損與資本市場波動未歇，全年金融業獲利恐難逃衰退命運。

金融三業中，壽險業是最大破口。5月單月爆虧1,066億元寫史上最慘，也一舉吞噬了銀行、券商、投信與產險業當月獲利，使三業合計轉為虧損，成為金融業歷來最嚴重的單月風暴。

金管會6月火速鬆綁準備金計提方式，有助提升壽險業外匯準備金餘額或稅前盈餘，以降低市場風險對獲利衝擊，另台美股市續回穩，也有助拉抬股票資本利得。

但市場憂心，6月台幣續升2.6%，避險工具年化成本齊飆，恐將反噬政策與股市回穩帶來的利多。

據金管會數據顯示，壽險業5月避險比率64%，月增僅0.1個百分點，兩大避險工具成本CS（換匯）和NDF（無本金遠匯交割）的年化成本，已分別衝上近3%及6.6%史上新高，寫今年與史上新高，業者想避險「恐愈避愈貴」。

一家金控業者坦言，下半年股、債、匯市波動劇烈，將影響2025年金融業潛在獲利能力及可分配盈餘水準，金融業獲利、股價與未來配息空間將全線承壓。

金管會公布金融業2025年5月及前五月獲利狀況。受壽險爆虧拖累，使5月金融三業盈轉虧488億元，連五衰，累計前五月獲利僅剩2,328億元是至少近五年同期最差紀錄，年減五成，全年料陷入衰退。

就三業各別表現來看，銀行業前五月稅前盈餘2,414.4億元，年減2.7%。銀行局副局長王允中說，主因郵儲受台幣升值衝擊拖累，若單以本國銀行前五月賺2,385億元來看，仍寫史上同期新高。

券商期貨投信業合計前五月稅前盈餘408.4億元，年減31%。證期局副局長黃厚銘表示，前五月台股價量齊跌，券商自營收入年減近七成，使券商僅賺267億元，年減42%拖累獲利。

壽險前五月已轉虧617億元，產險雖貢獻122億元獲利，合計保險業仍陷虧495億元，投資收益減少是主因。

2025年前五月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘2,328億元，較去年同期4,839億元，年減2,511億元或52%。法人警告，若壽險業虧損趨勢未能遏止，全年金融業獲利恐將持續探底。

金融業 壽險業 台幣升值

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