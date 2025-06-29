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新台幣急升拖累 金融三業前5月獲利大減逾5成

中央社／ 台北29日電
台幣美元示意圖。 圖／AI生成
台幣美元示意圖。 圖／AI生成

新台幣5月累計升值6.98%，拖累壽險業獲利、淨值等數字，壽險業5月單月稅前虧損新台幣1066億元，寫下統計以來最慘，合計金融三業今年前5月稅前淨利為2327.75億元，較去年同期大減2511.39億元，年減51.9%。

2024年因升息加上股市多頭助攻，金融三業去年前5月稅前淨利達4839.14億元，創史上同期新高。沒想到今年資本市場風向大變，不僅因美國關稅政策加劇震盪，新台幣5月強勢升值6.98%，也衝擊壽險業產生高額匯損。

金管會對外揭露金融三業稅前淨利，統計範圍包含銀行業、保險業及證券期貨投信業，銀行業包含本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯，保險業包括壽險業及產險業。觀察今年前5月獲利，銀行業年減幅最少，其次為證券期貨投信業，保險業最慘烈。

銀行業今年前5月稅前盈餘2414.4億元，寫下歷年同期次高紀錄，年減2.7%。金管會銀行局副局長王允中解釋，衰減主要是郵局儲匯受新台幣升值影響，兌換損益由盈轉虧，導致儲匯前5月稅前虧損159.5億元，年減163.3億元。

不過，若觀察本國銀行獲利，王允中指出，國銀前5月稅前獲利2384.9億元，仍寫下歷年新高，年增78.4億元，主要是銀行利息與手續費淨收入增加、呆帳費用減少，但受到金融市場影響，投資還有其他淨收益減少，抵銷部分增幅。

整體保險業前5月稅前虧損495億元，較去年同期大減128%，主因壽險業5月大虧1066億元，連帶讓壽險業前5月獲利轉呈虧損617億元，年減137.6%，產險業前5月賺122億元，小幅年減2.4%。

金管會保險局主秘古坤榮指出，壽險業5月稅前虧損1066億元，主要是因業務承保損失668億元，加上淨投資損失280億元，還有營業費用112億元所致。其中，淨投資損失受到新台幣強升影響較大，導致單月獲利創下2020年統計以來最慘。

至於證券期貨投信業前5月稅前獲利408.35億元，年減184.49億元，減幅31.12%，拆解組成為「一壞兩好」，其中，證券業前5月獲利267.41億元，年減42.43%。金管會證期局副局長黃厚銘解釋，證券業主要是自營業務操作績效較去年同期衰退，經紀業務、承銷業務也減少所致。

期貨業前5月獲利36.62億元，投信業賺入104.32億元，兩者分別年增7.64%與10.61%。黃厚銘指出，期貨商受惠自營業務操作績效佳，投信業則因資產規模上升帶來相關收入。

新台幣 壽險業

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