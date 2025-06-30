美元投資保單 趁便宜布局 專家建議從四大面向挑選

新台幣匯價再出現「暴力升值」，6月12日盤中一度升值近3角，終場大漲2.6角至29.66元，創波段新高。在匯率來到相對高點之際，投資人不妨思考如何掌握台幣升值契機，建構長期美元資產。其中，以美元計價的投資型保單，具「壽險保障+資產增值+退休現金流」等多重優勢，成為三明治族理財必備標配。

所謂「趁升值布局美元資產」，關鍵在於換匯成本較低。以匯率從33元升至29.5元為例，換匯時同樣的台幣可買到更多美元，等於用較少成本建立美元部位。若投保美元計價的變額壽險或利率變動型保單，未來若台幣貶值，還能賺取額外匯差。

圖／經濟日報提供

美元投資型保單可連結多檔具市場潛力的基金標的，如AI、科技、醫療等主題型基金，有機會參與長期成長趨勢，亦能依市場變化彈性調整投資組合。

專家提醒，在挑選美元投資型保單時，可從四大面向進行評估。首先，是否可彈性調整保費與投資組合，攸關資金運用與市場因應能力，部分產品提供自動調整機制或一鍵轉換投資標的功能，有利靈活因應波動。

其次，應觀察保單是否設有生存金、年金或定期領回設計。這類設計可以在退休階段轉化為穩定現金流，補足勞保年金不足的財務缺口。

第三，基金績效與收費結構為關鍵要素。除了選擇具潛力的投資標的，也要留意保單內部管理費、保單費用等細節，以免影響整體報酬。

最後，建議確認是否提供保障型附約，並評估未來是否便於調整策略。像是附加意外、醫療保障，或設計可轉換為年金型保單，都能提升整體保險價值。

整體來看，在新台幣升值之際，正是長期資產規劃者建立美元投資型保單的有利時機。建議投資人依照退休需求與風險承受度，與保險專業顧問討論最適資產配置，靈活布局「台幣+美元」雙幣投資組合，為未來財務穩健打下基礎。