專家教你保／Z世代保險規劃 三步驟搞定

根據行政院主計總處調查，未滿30歲的受僱員工平均月薪不到34,000元。除了面臨到剛出社會階段的可支配所得壓力，還要考量到未來的通膨問題。美國銀行的Z世代理財專區即指出，52%的Z世代認為生活成本高是最大的財務挑戰；並有67%的年輕族群改變生活習慣，降低非必要花費；30%想要儲蓄，但沒有多餘的錢可以儲蓄；僅有15%每月有固定金額的儲蓄。

但是只單一聚焦在「儲蓄」，當風險來臨時是否足夠支應，可能是一大問題。風險危機管理是每個Z世代需具備的意識，要怎麼利用有效的資金規劃保障又能夠進行理財，是年輕族群最在意的一道學問。建議Z世代謹記「紮穩根基、審視風險、快速建立」三步驟來打造安全保障支持，讓出社會的人生階段就獲得充足的安全感。

圖／經濟日報提供

在紮穩根基方面，需檢視保單缺口，在這個階段可依照「低保費，高保障」之原則選擇保險商品，如定期健康醫療險、定期壽險納入規劃，依照自身狀況以及不同商品選擇費率以及繳費年期，讓小資職場新鮮人也能夠輕鬆建立安全保障；若屬於高收入的年輕世代，可朝向「完整保障、穩健理財」規劃，如終身壽險或是分紅型保險，逐步建構未來理想生活。

另新鮮人上班多以公共交通工具或是騎車通勤上班，建議可以小保費規劃定期意外險，讓保障更完整。如「保誠人壽乘車守護意外傷害保險」每日保費不到1元，即可享全年保額100萬意外保障，除公共交通及自駕的意外保障外，更首創涵蓋搭乘計程車意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金，全面守護新鮮人安心通勤。

在審視風險方面，了解家中疾病歷史也是規劃保障不可或缺的一環，除了基本的健康保障外，若屬於高風險族群，建議可以參考規劃重大疾病、癌症險等，以及涵蓋長期照護的定期健康險，以防突發狀況時的龐大醫療支出帶來的經濟負擔。

在快速建立方面，則可利用數位投保，重視快速及便利的社會新鮮人，希望在短時間內建構自身保障，透過網路投保平台，可以一鍵快速投保。若希望獲得專業的保險規劃諮詢，可藉由保誠人壽多媒體行銷團隊，與專業人員透過視訊進行諮詢並完成投保。

剛踏入職場的Z世代懷抱著遠大的理想邁向社會，由學生踏入職場的階段，也別忘了自身安全是最大的財富，在進行儲蓄以達成人生夢想藍圖之餘，也要記得完善的保障規劃，將風險轉嫁給保險公司，才可以讓自己在遇到突發狀況時無後顧之憂，讓身心靈都好好修復。

（本文由保誠人壽客戶暨行銷長劉美美提供，記者戴玉翔採訪整理）