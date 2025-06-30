保險小百科／第三人責任險財物損失有賠

車險種類繁多，其中，第三人責任險相較於強制險理賠範圍只有體傷、失能、死亡等給付，第三人責任險保障涵蓋車外第三人之體傷及財損。當駕駛人使用或管理被保險汽車，因意外導致第三人傷亡或財損時，而且應給付金額超過強制險理賠金額時，保險公司會依肇事責任計算比例後，根據投保之約定保額額度內給付理賠。

依法汽機車都必須投保「強制汽車責任保險」，但強制險保障範圍僅限於駕駛人以外的人身傷害、失能、死亡給付三種，其中傷害醫療每人最高20萬元、失能給付每人最高200萬元、死亡每人定額給付200萬元，保障範圍有限且不包括財物損失。

因此，兆豐產保表示，如要強化保障，建議車主們投保時優先規劃第三人責任險。