退休金算盤／配置多元幣別商品 分散風險

美國公債近來走跌，市場對美元與美債的看法不一，對於退休理財來說，債券配置的多元化調整，也成為銀行對客戶建議方向之一。銀行業者認為，進行投資理財時，除了善用銀行建議的投資法則與模式，來達到長期穩健累積資產的目的，也可在配置標的時，搭配部分非美元或非針對美國市場的商品，例如澳幣計價債券、以日本為主要投資市場的基金等多元配置、分散風險。

台中銀行財富管理部協理尤純純指出，進行退休理財時，首要分散風險並提高資金運用效率，而今年以來，因美國預算赤字不斷上升與關稅政策不確定性，造成美元貶值壓力，因此若投資人考量匯率波動風險，建議投資幣別可考慮以美元為主，再搭配多元配置如日圓、澳幣等其他貨幣。以55歲、年收入150萬元的林先生為例，規劃在十年後、65歲時退休，退休理財除創造穩定現金流，也考量匯率波動風險，希望投資商品除美元計價外，也可分散布局其他幣別商品。

圖／經濟日報提供

林先生與台中銀理財顧問討論退休理財規劃，目前他資產包括200萬元定存以及股票部位價值200萬元，年收扣除支出後每年約可存50萬元。林先生因台幣1年期定存利率不到2%，目前持有股票部位每年配息金額約6萬元，換算現金股息率為3%，雖高於定存利率，但配息金額恐無法滿足林先生退休生活需求，且標的公司股價也會受到經營績效與市場環境影響，投資收益較難掌握。

尤純純指出，林先生目前仍在工作，退休理財規劃可分65歲退休前的「加速累積期」，以及65歲退休後的「收益期」等兩階段，投資商品計價幣別可包含美元、澳幣、日圓等商品。在「加速期」階段，建議將200萬元定存加上股票部位200萬元處分變現，合計400萬元投入美國平衡型基金，若以預估年化報酬率5%計算，退休時可以增值至651萬元。

林先生每年存下的50萬元，可透過台中銀行效率投資法，將母基金配置於以債券為主的基金，子基金分批布局至美國大型科技股、日本股票等基金，並建議採平均分配配置，以每年預估8%的目標報酬率計算，至65歲退休時可累積到724萬元。

等到林先生退休時，可累積資金1,375萬元，接著進入「收益期」，建議屆時投入高信用評等的公司債券組合，並分散至不同貨幣計價的投資商品，例如投入約六成比重至美元商品，四成至澳幣商品。其中，美元計價債券可選擇如保險和多元化投資集團波克夏海瑟威、科技大廠蘋果公司、知名金融集團高盛集團等相關債券；澳幣計價則建議可配置澳幣主權債、美林澳幣公司債等。以配息率4%計算，每年利息收入約55萬元，平均每月4.5萬元，可以因應退休後的日常生活所需。