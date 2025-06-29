CMoney金曜獎 群益投顧奪雙冠

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

全台最大投資理財平台CMoney公布《第五屆金曜獎》得獎名單，評選出2024年度「最佳研究報告獎」，獎項分為「盈餘預估準確獎」、「價格預估準確獎」及「報酬預估最佳獎」等三個獎項，群益投顧勇奪「盈餘」與「價格」雙料預估準確獎冠軍。

在「盈餘預估準確獎」方面，是根據「CMoney獵報系統」就2023年10月10日起至2025年3月31日止這段時間內，各家研究報告預估公司每股稅後純益（EPS）與實際公告後的EPS相比，並根據出報告的時間做時間加權，評選出誤差值最小的前幾名，得獎者分別為群益投顧、元富投顧、宏遠投顧、第一金投顧以及統一投顧。

本屆得獎名單與上屆相比，群益投顧在本屆勇奪第一名、元富、宏遠及第一金投顧則穩居前五名，統一投顧為本屆新上榜的機構。

「報酬預估最佳獎」則是計算報告發布期間與報告承諾目標價的達成報酬率，得獎的前五名分別是第一金、國票、宏遠、台新、玉山，其中，宏遠投顧已連續四年蟬聯榜單，國票與玉山投顧則為本屆新上榜的機構。

最後「價格預估準確獎」則以發布的買進報告在三個月內是否有達到目標價為評判標準，得獎的投顧分別為群益、玉山、華南、國票以及中信，其中群益投顧以51.1%的到價率拿下第一名，成功成為本屆「盈餘」與「價格」雙料預估冠軍，表現備受矚目。

群益 第一金 宏遠

延伸閱讀

最牛一輪／辛耘動能強 群益4B 靚

郭哲榮喊0050「隨時可買」當成存錢筒！網酸：所以不用參加投顧會員

投顧：大盤第4季衝25,000

群益投顧獲第五屆金曜獎雙料冠軍 盼成「客戶心中最佳的投資顧問」

相關新聞

壽險因匯損大虧 拖累金融業獲利

金管會發布最新的金融三業獲利，截至五月底，金融三業稅前盈餘二三二八億元，較去年同期減少二五一一億元，減幅百分之五十一點九...

外資匯入款成為7月推升因子 台幣預估28.6-29.5整理

美國對等關稅和聯準會（Fed）降息時點及幅度預期，將影響美元指數7月走勢。匯銀人士指出，外資上周單周大舉買超台股1,17...

國泰金 教戰能源轉型投資

氣候變遷已是迫在眉睫的全球議題，在各國面對能源轉型的關鍵時刻，國泰金控做為全台唯一三度受邀參加「氣候投資高峰論壇」的金融...

國泰集團投融資 三年大增80%

國泰世華銀行副總經理温珍瀚親赴倫敦證交所參與「如何在能源轉型投資中獲益？」分場論壇，並在會中分享國泰集團豐富的淨零投資實...

玉山金獲1.5℃溫控認證標章

《天下雜誌》27日舉辦「2025企業1.5℃論壇」，邀請逾百家符合《巴黎協議》全球升溫幅度目標的企業共同參與，由國發會主...

退休金算盤／配置多元幣別商品 分散風險

美國公債近來走跌，市場對美元與美債的看法不一，對於退休理財來說，債券配置的多元化調整，也成為銀行對客戶建議方向之一。銀行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。